Mensen huilden op straat toen ze hoorden dat ‘Dushi’s’ auto uitgebrand was

De schrik zit er goed in in Gouda: sinds 3 mei gingen er meer dan twintig voertuigen in vlammen op. Maar de schade reikt verder dan blik alleen. ‘De daders weten niet wat ze aanrichten.’

Het was de nacht voor Moederdag. Marian Eisden (53) zat nog laat garnalen te snijden voor een grote maaltijd van haar kerk, toen ze een harde knal hoorde. Twintig over twee was het. Ze liep naar de parkeerplaats achter haar huis en zag daar hoe de vlammen uit haar auto sloegen. Van de daders heeft ze niets gezien. Haar oude Renault Megane Scenic was niet meer te redden.

De zwartgeblakerde muur herinnert haar nu dagelijks aan het onheil. Eisden is een van de vele slachtoffers van de autobranden die Gouda sinds een maand teisteren. Meer dan twintig voertuigen gingen er sinds 3 mei in vlammen op. Niet alleen in de wijk De Korte Akkeren, waar Eisden woont, maar ook in andere buurten, verspreid over de stad.

Eisden, arbeidsongeschikt na een periode van ziekte, is ten einde raad. Haar auto was alleen WA-verzekerd en geld voor een nieuwe heeft ze niet. Alleen al om de boodschappen te doen voor de maaltijden in Ontmoetingscentrum De Walvis heeft ze een voertuig nodig. Daar kookt ze drie keer per week voor ongeveer vijftig buurtbewoners, van diverse leeftijden en afkomst. Ze krijgen een driegangenmaaltijd voorgeschoteld voor 5 euro met gerechten uit alle windstreken: Nederlands, Antilliaans, Indonesisch of Syrisch. Ook haalde ze met haar auto overtollige spullen op waarmee ze buurtgenoten blij kon maken. ‘Ik wil veel doen voor de mensen, maar nu kan ik dat niet’, zegt ze.

‘Zorgelijk’

De schrik zit er goed in in Gouda. De politie heeft nog geen daders in beeld, meldt een woordvoerder. Er is een speciaal rechercheteam opgericht en de politie surveilleert extra in de nachtelijke uren. ‘We onderzoeken iedere brand afzonderlijk, met een buurtonderzoek en een zoektocht naar camerabeelden. Deze reeks autobranden is zorgelijk.’

Burgemeester Mirjam Salet heeft er de bevoegdheden van de politie tijdelijk voor uitgebreid. In de wijken De Korte Akkeren, Kort Haarlem, Bloemendaal, Plaswijck en Goverwelle mag de politie preventief fouilleren tot woensdag. Op voorwerpen die kunnen worden gebruikt om auto’s mee in brand te steken, zoals brandbare en brandversnellende vloeistoffen, lonten, aanmaakblokjes. En ontstekers, zoals sigarettenaanstekers, lucifers en gasaanstekers.

In veel buurten zijn inmiddels buurtwachten actief die zelf een oogje in het zeil houden. Fijn dat de bewoners meehelpen, zegt Salet. ‘De autobranden zijn helaas nog niet gestopt.’

Laat op straat

Sommige bewoners suggereren dat de nachtelijke branden met de ramadan te maken hebben. Tijdens de islamitische vastenmaand, die deze week wordt afgesloten, zijn veel mensen tot laat op straat. Een bewoonster van de Walvisstraat vertelt dat ze ’s nachts groepen jongeren van Marokkaanse afkomst ruzie hoort maken voor haar huis en hoort ze scheuren door de straat: laatst belandde een wagen tijdens het racen in het water. En tijdens een vorige ramadanperiode zijn van veel auto’s in Gouda de spiegels afgeslagen, weet een andere bewoner zich te herinneren.

‘Ik zie die jongens hier altijd hangen’, zegt een man van Poolse afkomst die net zijn zwarte BMW heeft geparkeerd op het plein waar eerder de auto van Eisden in vlammen opging. Hij is terug van een dag werken in een magazijn in Waddinxveen en vraagt zich af waarom de gemeente geen camera’s op deze parkeerplaats plaatst. Elke ochtend is hij opgelucht als hij zijn auto er ongeschonden ziet staan. ‘Mijn ruiten zijn hier wel al twee keer ingeslagen.’

Een Marokkaans-Nederlandse jongen zegt dat hij ervan baalt dat er meteen weer naar hen wordt gewezen, ‘zonder bewijs’. Ook andere buurtbewoners vinden dat er geen beschuldigingen mogen worden geuit voor er daders bekend zijn. ‘Veel Marokkaans-Nederlandse jongens hebben al het gevoel dat zij meer in de gaten worden gehouden, dat hun vaker om hun ID wordt gevraagd’, zegt coördinator Cor Helmond van ontmoetingscentrum De Walvis.

Aandacht

Het zal volgens Helmond lastig worden de daders te pakken. ‘Er zijn zo veel gangen en stegen in deze buurt, dat maakt achtervolgen lastig. Ik heb gehoord dat hier, net nadat het preventief politieteam was vertrokken, weer een auto in de fik stond.’

Waarom zou je iemands auto in brand steken, vraagt hij zich af. ‘Waarom maken ze niet ergens gezellig een leuk vuurtje in een vuurkorf en gaan ze zich daarmee vermaken? Misschien kicken ze op de aandacht.’

Helmond was diep geraakt toen Marian Eisden, een van zijn meest actieve vrijwilligers, werd getroffen door de autobranden. En niet alleen hij. De eters in het centrum en andere buurtbewoners zijn spontaan een collecte begonnen voor een nieuwe auto voor ‘Dushi’ zoals ze in de buurt liefkozend wordt genoemd. Deze week krijgt zij het geld overhandigd waarmee ze een nieuwe auto zou moeten kunnen kopen.

Eisden is ontroerd. ‘De liefde die ik krijg van de mensen, dat is het mooiste. Al het medeleven dat ik heb ontvangen. Mensen huilden op straat, toen ze hoorden dat mijn auto uitgebrand was.’

Aandacht

De daders weten niet wat ze aanrichten, zegt een buurtbewoner. ‘Veel mensen zijn afhankelijk van hun auto. Hier wonen geen mensen met een volle beurs.’

Een ander: ‘Het is totaal willekeurig wie ze treffen. Dat maakt het zo beangstigend.’

Een ouder echtpaar van in de zeventig: ‘Je weet nooit of jij op een bepaald moment aan de beurt bent, dat is een rot idee. Laat ze de daders eens wat zwaarder straffen.’

Daar is slachtoffer Marian Eisden het niet mee eens. Ook al is ze deze middag moe omdat ze zonder auto op haar twee nieuwe knieën 2,5 kilometer heen en terug heeft moeten lopen naar het ziekenhuis om bloed te laten prikken. ‘Ik heb het al afgesloten, ik dien de Heer. Ik blijf van deze buurt houden en ik hoop dat ze de daders snel oppakken. Maar opsluiten heeft geen zin. Je moet deze mensen aandacht geven. Er moet sowieso meer voor jongeren worden gedaan in Gouda, anders lopen ze maar op straat.’