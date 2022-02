Menselijke maat in bestuursrechtspraak steeds zichtbaarder, na magistratelijk zielsonderzoek

De toeslagenaffaire was aanleiding voor hoge bestuursrechters om te kijken of ze voortaan niet wat 'mensgerichter' konden zijn in hun oordelen. Beeld Marcel van den Bergh

Het eenvoudige antwoord is: ja. De Raad van State concludeerde in november in een terugblik op het eigen functioneren in de toeslagenaffaire dat hij te laat is teruggekomen van de strenge lijn die jegens ouders werd gehanteerd. Die lijn had hij ‘eerder kunnen en moeten wijzigen’, beaamde Bart Jan van Ettekoven, voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, de hardheid van de wet ten spijt.

Iets ingewikkelder is wat daaraan voorafging. De misstanden rond de kinderopvangtoeslag waren natuurlijk al eerder bekend, maar de hoge bestuursrechters worstelden met de vraag hoeveel ruimte zij konden nemen bij het toepassen van de wet. Reden om te onderzoeken of dit ook op andere terreinen speelde en of een meer mensgerichte afweging (‘responsieve rechtspraak’) mogelijk zou zijn.

Daartoe werden in mei drie zaken als proef gebruikt, waaronder de twee genoemde over woninguitzettingen op last van de burgemeester. Die kwamen aan de orde in een zitting van de zogeheten ‘grote kamer’ bij de Raad van State, bestaande uit vijf rechters: de voorzitter en twee staatsraden van de Afdeling bestuursrechtspraak, en twee bestuursrechters van het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Centrale Raad van Beroep.

Bij die zitting was twee advocaten-generaal (AG’s) gevraagd een advies te schrijven over de vraag of de belangenafweging in de drie zaken in balans (‘evenredig’) was geweest. In de zaak die speelde in Harderwijk bijvoorbeeld, woonde de huurder met zes van zijn zeven kinderen in een huis van een woningcorporatie. De oudste zoon handelde in drugs. Bij een doorzoeking vond de politie een variëteit aan verdovende middelen en ruim 13 duizend euro contant geld. De burgemeester besloot de woning een half jaar te sluiten.

Bestaande praktijk bijstellen

Twee maanden na de zitting adviseerden de AG’s de bestuursrechter meer ruimte te nemen om over een overheidsbesluit te oordelen. Zij deden dit in een zogeheten ‘conclusie’, een vorm van juridische tegenspraak die bijdraagt aan rechtsontwikkeling. Zo’n conclusie kan de bestaande rechtspraktijk bijstellen. De AG’s zagen bij beoordeling van de evenredigheid drie mogelijke stappen. Is een besluit geschikt om het beoogde doel te bereiken? Is het besluit noodzakelijk? En is het niet onredelijk bezwarend voor de belanghebbende?

Woensdag nam de grote kamer van de Raad van State in zijn uitspraak deze redeneertrant over. De controle van de rechter mag intensiever zijn naarmate een overheidsbesluit een burger harder raakt in zijn grondrechten. De rechter mag dat ook als de wet bepaalt dat een bepaalde maatregel moet worden opgelegd. Dat is een duidelijke breuk met het verleden.

In de zaak-Harderwijk betekent het dat de burgemeester beter duidelijk moet maken dat woningsluiting in proportie zou zijn, nu in het uiterste geval het risico dreigt dat de woningcorporatie dan het huurcontract opzegt, een gezin met zes kinderen op de zwarte lijst belandt, en op straat komt te staan of uit elkaar wordt gehaald.

Onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt, een van de aanjagers in de kinderopvangkwestie, juicht de koerswijziging toe. ‘Het is goed dat de toeslagenaffaire leidt tot het juister afwegen van belangen. Een in drugs handelende jongeman kun je via het strafrecht aanpakken. Daarmee beëindig je de overlast. Het lijkt me niet meer dan logisch dat je in het bestuursrechtelijke traject rekening houdt met het grote belang van de vijf andere minderjarige kinderen.’