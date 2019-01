Mens weer stapje dichter bij cyborg, ABN Amro komt met pin-ring: contactloos betalen met een vingerknip

‘Daar komt de dief’, fluistert Suleyman Ekerbicer (49), kleermaker en technologieliefhebber. Met een kleine mobiele betaalautomaat in de aanslag sluipt hij naar de verslaggever, die zogenaamd nietsvermoedend met de rug naar Eker­bicer toestaat, de rechterhand met de ‘pin-ring’ losjes langs de zij. De kleer­maker moet heel even zoeken met zijn automaat, maar dan wint hij de weddenschap: bliep, betaling voltooid. De verslaggever is 1 euro armer en Ekerbicer een triomfantelijke grijns rijker.

‘Ik zei toch: niet veilig. Een dief kan zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel, dan heeft hij een dag later een pinautomaat. Hoesje eromheen en stelen maar.’

Althans, in theorie. In de praktijk zullen maar weinig boeven met een betaalautomaat in hun mouw de straten afschuimen, vurig hopend dat ze een roerloos stilstaande gebruiker van een ‘wearable’ aantreffen om die maximaal 25 euro afhandig te maken. Want bij ­bedragen daarboven moet de gebruiker, net als bij de pinpas, gewoon een pincode intoetsen. Bovendien is het rekeningnummer van de dief na de diefstal direct bekend. ‘Contactloos zakkenrollen loont gewoon niet voor criminelen’, zegt ­Betaalvereniging Nederland, branchevereniging voor betaaldienstverleners.

Daarom introduceert ABN Amro maandag onbevreesd wearables voor haar klanten: ringen, armbanden, sleutelhangers en horloges die dezelfde chip voor contactloos betalen bevatten als moderne pinpassen. Een contactloze pinpas, maar dan zonder de pas eromheen. Daarmee ligt ABN Amro voorlopig op kop in de continue strijd tussen banken, detailhandelaren en technologiebedrijven om als eerste een opvolger te introduceren voor het populaire contactloos pinnen. ‘Net zo makkelijk en veilig betalen als met een pinpas’, zegt de bank over de wearables.

Antenne

Dat is niet helemáál waar: een pas zit doorgaans wat dieper weggestopt in een broekzak of portemonnee dan een ring of horloge. En wat het eerste deel van ABN Amro’s verklaring – ‘net zo makkelijk als met een pinpas’ – betreft: het is veel makkelijker! En leuker. De Volkskrant ging uit spelen – pardon, testen, en gebruikte de ring de afgelopen dagen veertien keer: in de supermarkt, het café, de bioscoop, bij de snoepautomaat, de kleermaker en ABN Amro zelf. Conclusie: het werkt bijna overal gesmeerd.

Twee keer gaat het toch mis: in een ­Amsterdams café weigert de ring dienst. Daar sta je dan, even daarvoor met een bijdehante grijns, nu met een mond vol tanden en een rij mensen achter je. Het moet gezegd: de ontvangst op de betaalautomaat was minimaal, met slechts één stipje.

Maar de pinpas deed het wel. ‘De ­antenne in de ring is inderdaad kleiner dan die in de pinpas en daardoor ietsje zwakker,’ zegt Yvonne Duits, bij ABN Amro verantwoordelijk voor de wearables. ‘Maar dat merk je alleen als de betaalautomaat heel slechte ontvangst heeft.’

ABN Amro is de eerste die deze technologie in Nederland introduceert, maar de financiële industrie, app-ontwikkelaars en zelfs supermarkten buitelen de laatste jaren over elkaar heen met nieuwe betaalmiddelen. Om klanten te binden, vierkante meters te besparen op kassaruimte, of personeelskosten te drukken door technologische alternatieven.

De ring met een chip om contactloos te betalen. Beeld Raymond Rutting/de Volkskrant

Betaalrevolutie

De andere grote katalysator van een potentiële betaalrevolutie is de smartphone. Sinds 2018 kunnen derde partijen direct toegang krijgen tot de rekening van een consument als die daar toestemming voor geeft. Dat maakt transacties zonder directe tussenkomst van de bank mogelijk.

‘Betaalverzoeken (zoals Tikkie, red.) kennen we nu vooral van mensen die gezamenlijk hun rekening in de kroeg betalen, maar ondernemers gaan die technologie binnenkort ook inzetten, zegt ­Berend Jan Beugel, woordvoerder van de Betaalvereniging Nederland. ‘Om te betalen scant de klant dan bij de kassa een QR-code met zijn mobiel en bevestigt bijvoorbeeld met zijn vingerafdruk. Allerlei ontwikkelaars zijn bezig min of meer vergelijkbare apps daarvoor te ontwikkelen. Het is wachten tot er een doorbreekt.’

Sieraden of accessoires met een chip die de gebruiker kan opladen met geld of diensten, bestaan al langer. In het Londense openbaar vervoer kan de reiziger met een polsbandje inchecken. Maar een volwaardige ‘post-paid’-pinpas verpakt in een ring is nog zeldzaam. Alleen de Australische Bankwest introduceerde in januari vorig jaar al een betaalring en zei toen dat klanten zich in groten getale aanmeldden. Belgische en Deense banken zitten in de testfase.

Contactloos betalen met de vertrouwde pinpas is mogelijk dankzij een chip die erin zit. Deze NFC-chip, die ook de ov-chipkaart mogelijk maakt, is zo groot als een enkel stukje hagelslag en kan daarom ook in allerlei andere dingen gestopt worden – al moet er ook een iets grotere antenne in passen. Overigens kunnen er ook allerlei andere gegevens en dus functies op een NFC-chip worden geladen. Als het juiste bedrijf het in zijn bol krijgt, kunnen mensen straks zomaar hun digitale deurslot openen met een armband of ring, of hun auto starten.

Voorlopig lijkt het vooral iets voor liefhebbers van technologie, de zogenoemde early adopters die ook in slaapzakken bij een Apple winkel bivakkeren als er een nieuwe iPhone komt. ‘Pas als ik op het Journaal zie dat veel mensen hem kopen, doe ik het ook’, zegt kleermaker Suleyman Ekerbicer. De wearable is – voorlopig – ook niet bedoeld als vervanging van een pinpas; het is een aanvulling.

Binnen een halve minuut weer naar buiten met je boodschap: ook de detailhandel zoekt naar nieuwe betaaltechnologie Met een op naam gesteld pasje even tikken tegen het label en met je broodje of flesje water snel naar de trein. Het is nog wat gehannes, maar kassaloos betalen is de toekomst, denken supermarkten. Spar University laat studenten in de winkel betalen via hun mobiel.

Basale functies

‘Zoals een smartwatch zich verhoudt tot een smartphone’, zei Sander Zeedijk, een van de ABN Amro-rekeninghouders die de ring het afgelopen jaar hebben getest. ‘De meest basale functies heb je dan snel bij de hand, als je meer wilt moet je alsnog je portemonnee of telefoon uit je zak halen.’

Als de betaalring (of -armband of -horloge) aanslaat, kan het heel rap gaan. Contactloos pinnen werd medio 2014 mogelijk, maar was toen nog beperkt beschikbaar en werd slechts 8 miljoen keer gedaan. Het jaar erop verveelvoudigde dat naar 134 miljoen contactloze pinbetalingen. Vorig jaar waren het er 2,2 miljard: meer dan de helft van alle pinbetalingen in 2018 was contactloos. De pinpas insteken wordt snel ouderwets en steeds meer mensen lopen helemaal zonder contant geld rond.

Bij ABN Amro dagdromen ze van zulke cijfers voor hun wearable. De huidige ­status vindt echter het beste weerslag in de omschrijving van een barkeeper in de Amsterdamse bioscoop De Hallen, wanneer de verslaggever op donderdagavond een Grolsch beugel afrekent. Een blik, een schouderophalen en een conclusie: ‘tof ding.’