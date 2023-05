Menahem Pressler (1923-2023), de man met de pretogen die het genre van het pianotrio aanzien gaf

Menahem Pressler Beeld Marco Borggreve

Menahem Pressler (1923-2023) was niet alleen een van de invloedrijkste musici aller tijden. Weinig van zijn collega’s waren nog op zulke hoge leeftijd actief als hij. Vrienden die de pianist als eind-negentiger een mailtje stuurden en niet zoals gebruikelijk binnen een halfuur bericht terugkregen en zich afvroegen of Pressler misschien dan tóch oud aan het worden was, moesten altijd concluderen dat hij gewoon weer les zat te geven.

Pressler, die zaterdag overleed in Londen, was de eeuwige leraar, de ultieme autoriteit in het klassieke en vroegromantische kamermuziekrepertoire, een veeleisend estheticus met een aangeboren gevoel voor balans in de muziek. Hij was de kleine man met de fonkelende pretogen bij wie iedere jonge pianist een masterclass wilde volgen – tot op het punt dat het voor pianisten een must werd om Presslers naam op hun cv te kunnen noemen. Maar bovenal was hij dé man die het genre van het pianotrio aanzien gaf.

Zijn Beaux Arts Trio was langer dan een halve eeuw actief (1955-2008) en gaf meer dan zesduizend optredens. Hun uitvoeringen van het Dumky-trio van Dvorák, Beethovens Aartshertogstrio of Schuberts Pianotrio in Es uit 1827 (als anachronisme te horen in Stanley Kubricks Barry Lyndon) werden de standaard. De invloed was zo groot dat tot op de dag van vandaag elk pianotrio (in de klassieke muziek de vaste combinatie van piano, viool en cello) met dat van Pressler wordt vergeleken.

Gevlucht voor de nazi’s

Hij werd als Max Pressler in 1923 geboren in Maagdenburg in een Pools-Joods gezin. Zijn vader was kleermaker, er was weinig geld. In 1939 vluchtte het gezin voor de nazi’s met de laatste boot die van Triëst naar de vrijheid van Palestina voer. Terwijl in Europa de oorlog woedde, familieleden werden uitgemoord en zijn geboortestad werd gebombardeerd, zat de jonge Pressler achter de piano om te studeren. Dat hij zijn voornaam later zou veranderden in Menahem, was om zijn Joodse achtergrond te eren.

Groot nieuws was het in zijn nieuwe thuisland toen Pressler in 1946 onverwacht de eerste prijs won op de Debussy International Piano Competition in San Francisco in de VS, dat zijn derde thuis zou worden. Hoewel hij de rest van zijn leven vooral in concertzalen, hotels en vliegtuigen zou doorbrengen, zou Bloomington in de Amerikaanse staat Indiana zijn residentie worden.

Hij mocht soleren bij het beroemde Philadelphia Orchestra onder dirigent Eugene Ormandy, maar zijn carrière als solist stagneerde. Na een meningsverschil met een zaakwaarnemer werden al zijn concerten afgelast en Pressler overwoog om terug te keren naar het land dat inmiddels Israël heette. In 1954 vond hij zijn roeping toen violist Daniel Guilet hem uitnodigde om pianotrio’s te spelen. Guilet was een soort oom voor hem: hij was nog in de 19de eeuw geboren, bijna 25 jaar ouder en had samengespeeld met Maurice Ravel. Voor de positie van cellist werd Bernard Greenhouse gevraagd.

Dat het zo’n succes zou worden, kon niemand vermoeden. Tot die tijd werden pianotrio’s vooral opgenomen door gelegenheidstrio’s van beroemde solisten, niet door vaste ensembles – daarin zou het Beaux Arts Trio voortrekkersrol opeisen. Met optredens over de hele wereld en talrijke platen groeide ook de status van het pianotrio als genre, dat altijd in de schaduw had gestaan van het verheven strijkkwartet.

Ondanks het leeftijdsverschil met Guilet zou Pressler zich ontpoppen tot de leider, en toen Guilets spel achteruitging door gehoorproblemen, maakte Pressler hem duidelijk dat het tijd was om afscheid te nemen. In 1968 werd de violist opgevolgd door Isidore Cohen. Die formatie zou de bekendste worden en blijven bestaan tot het vertrek van Greenhouse in 1987. Pressler was de enige die er van begin tot eind in zou spelen: hij versleet drie cellisten en vijf violisten.

Debuut op zijn 90ste

Als Pressler een vierde thuisland had, dan was het Nederland. Het was het platenlabel van Philips, opererend vanuit Baarn, dat tal van albums van het Beaux Arts uitbracht. In het Amsterdamse Concertgebouw was het trio kind aan huis; soms kwam het wel drie keer per seizoen voor recitals naar de Kleine Zaal. In de late jaren werd het Muziekcentrum Frits Philips in Eindhoven de opnamelocatie. Nederlandse leerlingen had hij ook: Stanley Hoogland, Daria van den Bercken en Lucas Jussen vlogen voor Pressler naar de VS.

De solistencarrière, die hij mede door het succes van zijn ensemble had moeten staken, werd op hoge leeftijd hervat: door het stoppen van het trio in 2008 had hij weer volop tijd om met orkesten te spelen. In 2014 reisde hij terug naar zijn geboorteland om te debuteren bij het beroemdste orkest ter wereld: bij de Berliner Philharmoniker speelde hij het 17de pianoconcert van Mozart. De leeftijd van de debutant: 90 jaar.

Voor zijn carrière zou hij worden beloond met tal van eredoctoraten, alsook het ere-opperhoofdschap van de Wabash-stam in Indiana. In 2018 (94 jaar) bracht hij nog een solo-album uit, gewijd aan de componist met wie hij zijn carrière had gelanceerd: Debussy. Hij zou nooit officieel stoppen met pianospelen.