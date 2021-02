Memphis Depay bij Olympique Lyon: mooie cijfers, (nog) geen transfer naar FC Barcelona

Sinds zijn komst naar Frankrijk is Depay, met 54 goals en 38 assists, de speler die na Mbappé (121) bij de meeste competitiedoelpunten betrokken is geweest. Beeld AP

Maandagnacht is er weer een transferperiode afgesloten zonder de langverwachte verhuizing van Memphis Depay naar Barcelona. Pas in de zomer zal blijken of hij de opvolger (of compagnon) van Lionel Messi bij Barcelona wordt. Dan loopt Depays contract bij Olympique Lyon af, en zal de Argentijnse superster een definitieve beslissing nemen over zijn toekomst in Catalonië. Eén ding staat wel vast: Depay is in Frankrijk uitgegroeid tot sterspeler, klaar om het nogmaals te proberen in de top van het clubvoetbal.

Het is inmiddels ruim vier jaar geleden sinds Depay voor een ‘herkansing’ ging bij Lyon. Hij had een klap te verduren gekregen bij Manchester United. Manager José Mourinho, opvolger van Louis van Gaal, zag geen toekomstige ster in de toentertijd 22-jarige aanvaller. In de Europese subtop moest Depay de vorm hervinden die hem bij PSV een toptransfer had opgeleverd.

Constant

Na vier seizoenen in de Ligue 1 lijkt zijn plan te slagen. Depay behoort inmiddels consequent tot de uitblinkers in de Franse competitie, en lijkt toe aan een stap hogerop. Slechts één Ligue 1-speler is dit seizoen bij meer goals betrokken dan de Nederlander (17 in totaal; 11 goals en 6 assists), en dat is niet de minste: Kylian Mbappé (14 goals, 6 assists).

Presteren in de schaduw van Mbappé, het peperdure wonderkind van Paris Saint-Germain, is niets nieuws voor de Lyon-captain. Sinds zijn komst naar Frankrijk is Depay, met 54 goals en 38 assists, de speler die na Mbappé (121) bij de meeste competitiedoelpunten betrokken is geweest.

Een andere statistische eretitel sleept Depay wel binnen. In een competitie met internationaal gelauwerde creatievelingen als Neymar, Ángel di María (beiden PSG) en Dimitri Payet (Marseille), creëerde geen speler zo veel kansen voor ploeggenoten als Depay (301 keer) in de afgelopen vier jaar.

Titelaspiraties

De komst van het Qatarese geld in Parijs zorgde voor een machtsverschuiving in de top van het Franse voetbal. Lyon, dat tussen 2002 en 2008 nog zeven landstitels op rij veroverde, werd plots verbannen naar de subtop. Tegen de diepe portemonnee van PSG viel niet meer op te boksen.

Maar dit seizoen gloort er hoop. PSG wankelt. De Parijzenaren ontsloegen trainer Thomas Tuchel in december, enkele weken nadat het onderlinge topduel met Lyon was verloren (0-1). Ook dit weekend leed PSG weer puntverlies (3-2 nederlaag bij Lorient), waardoor Lyon zich nu twee punten boven de ongenaakbaar geachte rivaal op de ranglijst begeeft.

Bij l’OL heeft trainer Rudi Garica een sterke ploeg rondom zijn ster gebouwd. Talenten als Houssem Aouar (22), Maxence Caqueret (20) en Bruno Guimãraes (23) lieten in de vorige editie van de Champions League al wat van hun grote belofte zien, toen Lyon het verrassend tot de halve finale van het miljardenbal schopte.

Valse spits

Tegen de Europese grootmachten legde Lyon zich toe op counteren. In de eigen Ligue 1 speelt het een stuk aanvallender. Depay is hierbij de grote aandrijver. Evenals bij Oranje speelt hij op papier in de spits, maar is zijn rol in werkelijkheid die van spelmaker in de voorste linie.

Depay zwerft als 'valse spits’ overal op het veld. Hij is daar waar hij het meeste gevaar kan stichten met acties, passes en handigheidjes. Of dit nu rond de middenlijn, op de flank of in de aanvalspunt is. Zoals het een echte ster betaamt.