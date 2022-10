Meloni eerste vrouwelijke premier van Italië, zaterdag wordt nieuwe regering beëndigd

Silvio Berlusconi en Giorgia Meloni staan de pers te woord. Beeld ANP / EPA

Een kleine vier weken na de verkiezingen heeft Italië een nieuwe regering. Giorgia Meloni van de radicaal-rechtse partij Fratelli d’Italia accepteerde de formatieopdracht die staatshoofd Sergio Mattarella haar vrijdagmiddag gaf. Ze deed dat, anders dan gebruikelijk in deze situatie, meteen onvoorwaardelijk.

Dat betekent dat Meloni per direct de nieuwe premier is. De president keurde vrijdagmiddag ook al de door Meloni meegebrachte lijst van bewindslieden goed, tijdens het gesprek van bijna anderhalf uur waarin hij de nieuwe premier haar formatieopdracht gaf.

De nieuwe regering heeft weliswaar een vrouw aan het hoofd, maar is verder geen voorbeeld van gendergelijkheid: twaalf van de vijftien ministers met portefeuille zijn mannen. Onder de negen ministers zonder portefeuille zijn drie vrouwen, die niet alleen in de minderheid zijn maar ook geen van de posten bekleden die als het meest prestigieus gelden.

Matteo Salvini (Lega) en Antonio Tajani (Forza Italia) vervullen de rol van vicepremiers. Salvini is daarnaast minister van Infrastructuur: niet zijn eerste keuze, want zoals algemeen bekend is was hij graag teruggekeerd op het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar hij van 2018 tot 2019 minister was.

Tajani, die in het verleden Eurocommissaris en voorzitter van het Europees parlement was, wordt minister van Buitenlandse Zaken. Op het ministerie van Economie & Financiën keert het enige bekende gezicht uit de uitgaande regering van Mario Draghi terug: Giancarlo Giorgetti (Lega) is afkomstig van het ministerie van Economische Ontwikkeling.

Interne ruzies

Zo komt er toch nog een vreedzaam einde aan een week vol interne ruzies in de nieuwe coalitie, waar met name bondgenoot Silvio Berlusconi, partijleider van Forza Italia, het de kersverse premier behoorlijk moeilijk maakte. Dinsdag lekten geluidsopnames uit waarin Berlusconi tijdens een fractievergadering vertelde dat hij zijn vriendschap met Vladimir Poetin recentelijk nieuw leven in heeft geblazen.

De Russische president zou hem voor zijn 86ste verjaardag (29 september) twintig flessen wodka en een ‘heel lieve brief’ gestuurd hebben. Ook schoof de oud-premier de schuld van de oorlog in Oekraïne in de schoenen van Volodymyr Zelensky.

Daarop liet Meloni, die zich sinds het begin van de oorlog achter de Navolijn heeft geschaard, een verklaring uitgaan waarin ze duidelijk maakte dat het steunen van Oekraïne een harde eis is voor regeringsdeelname. Berlusconi koos vervolgens eieren voor zijn geld en benadrukte zijn toewijding aan de Navolijn.

Meloni’s nieuwe regering wordt zaterdagochtend al beëdigd in het presidentieel paleis. Volgende week verschijnt de rechtse regering voor het eerst in het parlement, om daar officieel om het vertrouwen van beide kamers te vragen. Daarna kan het echte werk beginnen.