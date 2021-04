Meldpunt voor sjoemelmakelaars moet einde maken aan illegaal handjeklap bij verkoop woningen

In de huidige overspannen woningmarkt worden huizenkopers welhaast gedwongen om een verkoopmakelaar in de arm te nemen. Beeld ANP

Het illegale handjeklap tussen bevriende makelaars kan bijvoorbeeld bestaan uit het toespelen van informatie bij een verkoop bij inschrijving. Die verkoopmethode wordt veel gebruikt in de huidige overspannen woningmarkt. Kandidaatkopers dienen ‘blind’ een bod in en moeten afwachten of ze de hoogste zijn. De verkopend makelaar kan een bevriende makelaar doorgeven wat het hoogste bod is. Diens cliënt kan vervolgens net hoger bieden en de woning in de wacht slepen.

Deze vorm van samenspannen kan profijtelijk zijn voor makelaars. Een verkopend makelaar kan bij de volgende woning optreden als aankoopmakelaar. Hij hoopt dan op een wederdienst van zijn collega. De gemiddelde vergoeding voor een makelaar is zo’n 1,4 procent van de prijs van de betreffende woning. Huizenkopers worden zo welhaast gedwongen om een verkoopmakelaar in de arm te nemen.

Signalen

De vereniging Eigen Huis zegt regelmatig signalen binnen te krijgen over deze praktijk. Concrete voorbeelden zijn echter zeldzaam. Dat komt ook omdat het handjeklap vaak moeilijk is te bewijzen. Het is mogelijk een biedingsproces te organiseren waarbij ieder bod voor iedereen zichtbaar is, bijvoorbeeld door middel van een onlineveiling. De verkoper kan zijn verkoopmethode echter zelf kiezen. Vaak wordt gedacht dat verkoop bij inschrijving meer geld opbrengt.

In maart maakte dagblad Trouw een rondgang langs 130 makelaars en honderd vastgoedhandelaren in de Randstad. Ruim 10 procent van de makelaars en een kwart van de vastgoedhandelaren vertelde dat er regelmatig sprake was van illegale afspraken. Het gaat daarbij ook makelaars die concurrerende vakgenoten buitenspel willen zetten. De (onwetende) verkoper kan dan alleen kiezen uit biedingen via bevriende makelaars.

Sjoemelaars

In een andere hoek van de woningmarkt liepen sjoemelaars wel tegen de lamp. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) maakte dinsdag bekend dat het drie huurbemiddelaars heeft beboet. Zij werkten in opdracht (en tegen betaling) van verhuurders, maar rekenden ook bemiddelingskosten aan huurders. De Huissleutel uit Tilburg krijgt een boete van 100 duizend euro, Amsterdam Housing een boete van 80 duizend euro en Verkoopwijs Makelaars uit Deventer een boete van 5.000 euro.

De bemiddelaars brachten de huurders bedragen in rekening tussen de 150 en ruim 400 euro onder de noemer van contractkosten, aanhuurkosten, administratiekosten of inschrijfgeld. De ACM roept huurders die hetzelfde overkwam op zich te melden bij de toezichthouder.