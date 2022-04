Meldpunt over ongewenst gedrag in creatieve sector krijgt 120 klachten na The Voice-rel

Na de onthullingen over The Voice door het programma Boos vond op het Museumplein in Amsterdam een demonstratie tegen seksueel geweld plaats. Beeld Joris van Gennip

Dat zei Mores-voorzitter Janke Dekker dinsdagavond in de talkshow Jinek. In de dagen na de uitzending ontving het meldpunt in totaal 97 klachten, evenveel als over het gehele jaar 2021. Dit komt overeen met andere meldpunten. Bij Slachtofferhulp Nederland kwamen na de uitzending van Boos over The Voice drie keer zoveel chats binnen en dubbel zoveel telefoontjes. Centrum Seksueel Geweld zag een toename van meldingen die vergelijkbaar was met de opkomst van de #MeToo-beweging in 2017.

De meldingen die bij Mores binnenkwamen, waren voorheen in vergelijking met dit jaar vaak minder zwaar, aldus Dekker. ‘Normaal was de verhouding 85-15, en dan neigen de meldingen in die tweede groep in zwaarte richting strafrecht’, stelt ze. ‘De verhouding van de meldingen die we na The Voice ontvingen, was 50-50.’

‘Van luchtvaart tot advocatuur’

Het meldpunt ontving in de nasleep rond het The Voice-schandaal, waarbij tientallen oud-deelnemers zich beklaagden over verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag van bandleider Jeroen Rietbergen en een regisseur van het programma, ook veel emails van mensen uit andere sectoren. Zij weten waar zij terecht kunnen met meldingen over ongewenst gedrag: ‘Van de luchtvaart tot de advocatuur – dit probleem gaat echt niet alleen over de mediasector.’

Volgens Mores benoemen veel slachtoffers het feit dat er weinig gebeurt met aangiften die bij de politie worden ingediend. ‘Van alle zedenzaken wordt 80 procent uiteindelijk geseponeerd’, aldus Dekker. ‘Er komen maar weinig zaken voor de rechter. Het gaat om waarheidsvinding en zolang er geen bewijs is van geweld, is het bewijzen van een zaak heel lastig.’

Bij The Voice gaat het echter om een situatie waarin een werkgever een wettelijke verplichting heeft na te komen, zegt ze. ‘Een werkgever moet een veilige werkomgeving voor iedereen creëren. Daar kan en moet je een werkgever op aanspreken.’

Advocaat Sébas Diekstra, die een aantal slachtoffers van de misstanden bij The Voice vertegenwoordigt, wil dat Mariëtte Hamer bij het kabinet aandringt op een onafhankelijk en onpartijdig onderzoek naar hoe het zo ver heeft kunnen komen. Hij schrijft dit in een brief aan Hamer, de nieuwe regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag. Producent ITV liet al eerder weten dat het een eigen onderzoek laat uitvoeren door advocatenkantoor Van Doorne.