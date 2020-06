Meldpunt: mondkapje wekt veruit meeste ergernis van reiziger in het openbaar vervoer

Een reiziger met een mondkapje op station Den Haag Centraal. Beeld ANP

In het eerste etmaal kwamen zo’n honderd klachten op de website binnen. De helft daarvan betrof het mondkapje, dat sinds 1 juni in de trein, bus, tram en metro en op de pont moet worden gedragen (maar niet in de stationshal of op het perron). Reizigers ervaren de kapjes als warm en verstikkend en vragen zich af waarom ze ook hun neus en mond moeten bedekken in een lege trein of bus. Anderen klagen juist over medepassagiers die de verplichting negeren en ergeren zich aan het feit dat buschauffeurs geen mondkapje dragen.

Een deel van de reizigers wil absoluut geen mondkapje om, uit principe, maar ook omdat ze longproblemen hebben. In Duitsland zijn de medische gevallen uitgezonderd van de mondkapjesplicht, zegt Rover. Chauffeurs hoeven geen mondkapje te dragen omdat de bestuurderscabine in bussen is afgebakend en reizigers al weken niet meer voor in de bus in mogen stappen. De chauffeur houdt zo gemakkelijk anderhalve meter afstand tot zijn passagiers.

Volgens Rover zouden de vervoerders beter moeten uitleggen waarom het dragen van een mondkapje tijdens de gehele reis nodig is, hoe dat zit voor astmapatiënten en waarom voor de chauffeur in de bus een uitzondering geldt.

Verwarring heerst er ook over berichten dat het openbaar vervoer sinds begin deze week weer ‘normaal’ rijdt. Het streekvervoer rijdt in veel gevallen nog een vakantiedienstregeling en dat betekent minder treinen en bussen dan waarop de consumenten rekenen.

De gemarkeerde zitplaatsen in het ov, waar reizigers mogen gaan zitten, leiden ook tot ergernis. In een aantal treinen zijn de klapstoeltjes ook aangewezen als toegestane zitplaats, terwijl die bij het uit- en instappen ‘in de loop’ zitten en passagiers daardoor niet voldoende afstand tot elkaar kunnen bewaren. Een andere steen des aanstoots zijn abonnementen die niet altijd gemakkelijk zijn te ‘pauzeren’. ‘Reizigers die nu uiteindelijk moeten opzeggen, keren misschien niet zo snel meer terug in het OV.’

Er zijn ook consumenten die zich niet welkom voelen in het openbaar vervoer. ‘Door het verbod op fietsen in de trein kan bijvoorbeeld een geplande binnenlandse (fiets)vakantie naar Terschelling niet doorgaan in de huidige vorm. Het steekt reizigers dat automobilisten veel meer vrijheid hebben’, stelt Rover. Dat wil stapsgewijs een versoepeling bereiken in het openbaar vervoer, ‘voordat iedereen zijn zomer probeert te redden door een auto aan te schaffen’.

Uitgekleed

Rover staat niet alleen in die kritiek. In april signaleerde de OV-ombudsman Bram Hansma al dat de dienstregeling soms te veel is uitgekleed. Hansma kreeg uiteenlopende klachten, vooral over oplopende reistijden deels als gevolg van verslechterde aansluitingen en te volle voertuigen met passagiers die op elkaars lip zaten. De OV-ombudsman maakte zich vooral zorgen over mensen met een vitaal beroep, die vaak op het openbaar vervoer zijn aangewezen om op hun werk te komen.

In een interview met Vervoerregio Amsterdam stelde Hansma onlangs dat het openbaar vervoer zich wel wat flexibeler mag opstellen en inspelen op actuele ontwikkelingen. Zo vraagt hij zich af waarom de NS bij het mooi weer de laatste weken niet langere treinen inzet. ‘Je wéét dat sommige mensen tóch gaan reizen op zo’n dag, ook al is het advies om thuis te blijven. Van tevoren wordt er wel gezegd: mensen, neem je verantwoordelijkheid, als het te druk is, stap dan niet in! Maar hoe bepaal je nu dat je er niet meer bij past, als je eenmaal op het station staat met het plan naar het strand te gaan?’

Begin mei riep de NS de hulp in van de politie om op station Weesp een trein te ontruimen die naar Amsterdam zou rijden, maar waar te veel reizigers waren ingestapt. Volgens een woordvoerder van de spoorwegen hebben zulke incidenten zich daarna niet meer voorgedaan.