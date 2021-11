Meldingen lopen snel op in Zuid-Afrika, vaccinatiegraad op het continent blijft laag

Een covid-testcentrum in Johannesburg, Zuid-Afrika, waar de nieuwe omikronvariant voor het eerst werd gevonden. Beeld AP

Besmettingen in Zuid-Afrika lopen snel op, de regio rond Johannesburg is grootste brandhaard

De besmettingen in Zuid-Afrika zijn de afgelopen dagen razendsnel opgelopen. Tot een week geleden werden er slechts enkele honderden besmettingen per dag in het land gevonden, afgelopen zaterdag werden er ruim 3.200 gevallen geregistreerd. De meeste positieve testresultaten komen uit de provincie Gauteng, waarvan Johannesburg de belangrijkste stad is. De ziekenhuisopnamen zijn in deze regio ook licht opgelopen. Uit Johannesburg kwam vrijdag een van de twee vluchten uit Zuid-Afrika naar Nederland aan. Vorige week telde Zuid-Afrika op één dag nog 20 duizend oude testresultaten mee, waardoor de stijging nog veel hoger leek. Deze oude gevallen zijn buiten beschouwing gelaten, zodat de stijging afkomstig is van recentelijk afgenomen testen. De aantallen liggen overigens nog wel lager dan tijdens eerdere uitbraken in Zuid-Afrika. Wetenschappers maken zich zorgen om de nieuwe omikronvariant die in zeker twaalf landen is aangetroffen, waaronder 99 keer Zuid-Afrika en 13 keer in Nederland.

Mogelijk snelle verspreiding nieuwe variant door lage vaccinatiegraad in Afrika

De opkomst van de omikronvariant van het coronavirus zet opnieuw de vaccinatiekloof in de schijnwerpers. Slechts 7 procent van de Afrikaanse bevolking is volledig gevaccineerd tegen het virus, veel minder dan in de rest van de wereld. Zuid-Afrika, waar de variant als eerste werd geconstateerd, heeft met 24 procent volledig gevaccineerden een van de hoogste vaccinatiegraden van heel Afrika. In veel Afrikaanse landen heeft nog geen 3 procent van de bevolking twee prikken gehad. De meeste prikken zijn gezet in Europa en Noord-Amerika, daar is ruim 55 procent van de bevolking volledig ingeënt. Wereldwijd is dit percentage 43 procent. Een lage vaccinatiegraad maakt volgens deskundigen de kans op verspreiding van nieuwe varianten groter, het virus kan namelijk onbelemmerd rondwaren.