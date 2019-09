Melding klokkenluider over machtsmisbruik Trump vrijgegeven, Democraten reageren ‘verontrust’ na inzage

De Democratische leider Nancy Pelosi was een van de Congresleden die in een beveiligde ruimte de melding mocht inzien. Beeld EPA

‘Ik vond de beschuldigingen zeer verontrustend’, aldus Adam Schiff, de Democratische voorzitter van de Inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden. Chuck Schumer, de Democratische leider in de Senaat, zei dat hij nu ‘nog bezorgder’ is dan hij al was. De Republikeinse collega's van Schiff en Schumer, die de president niet willen afvallen, reageerden veel voorzichtiger.

De Congresleden mochten de klacht van de klokkenluider als eersten in een speciaal beveiligde ruimte op Capitol Hill lezen, maar geen aantekeningen maken of details openbaar maken. Dit gebeurde uren na het openbaar maken van het verslag van Trumps omstreden telefoongesprek, waarin de president zijn Oekraïense collega Zelenski vroeg corruptiebeschuldigingen aan het adres van zijn Democratische rivaal Joe Biden te onderzoeken. De klacht van de anonieme klokkenluider werd op donderdag vrijgegeven voor het publiek, en is hier te lezen.

Zoals verwacht gebruikten de Democraten het verslag om duidelijk te maken dat het dinsdag gestarte afzettingsonderzoek tegen Trump gerechtvaardigd is. Mike Quigley noemde de melding het ‘politieke equivalent’ van Trumps opmerking in 2016 dat hij op 5th Avenue in New York ongestraft iemand zou kunnen doodschieten. Quigley zal als lid van de Inlichtingencommissie van het Huis betrokken worden bij het afzettingsonderzoek.

President Trump haalde woensdag op een persconferentie bij de VN in New York uit naar de klokkenluider die volgens hem geen informatie had uit de eerste hand. Beeld EPA

‘Buitengewoon gedetailleerd’

‘Het bevestigt onze zorgen’, aldus de Democraat tegen CNN. Een opvallend timide Trump, wiens bezoek aan de VN woensdag werd overschaduwd door de politieke storm rond het telefoontje, probeerde het verhaal van de klokkenluider onderuit te halen. Volgens de president heeft de klokkenluider, wiens identiteit nog altijd geheim is, ‘nooit informatie gehad uit eerste of tweede hand’.

De meeste Republikeinen die het stuk van de klokkenluider lazen, reageerden terughoudend en vielen de president niet af. De enige uitzondering was senator Mitt Romney, die zich sinds zijn verkiezing kritisch opstelt tegenover Trump. ‘Mijn reactie is hetzelfde als van een paar dagen geleden, namelijk dat dit zeer zorgwekkend is’, aldus Romney. Voor het eerst leek Romney enige steun te krijgen van een partijgenoot, Senator Ben Sasse.

‘Het is duidelijk dat we hier te maken hebben met een aantal verontrustende zaken’, aldus Sasse, die beide partijen opriep zich niet in te graven. Sasse: ‘De Republikeinen moeten zich niet verschansen in de loopgraven en de Democraten dienen geen woorden zoals impeachment te gebruiken voor ze weten wat er echt aan de hand is.’ De president vertrouwt erop dat hij een afzetting kan voorkomen in de Senaat, waar de Republikeinen in de meerderheid zijn. Maar dan moeten zijn partijgenoten in de komende maanden wel als één blok achter hem blijven staan.