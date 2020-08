Melania Trump toonde een beetje begrip en viel meteen op tijdens de Republikeinse Conventie

Melania Trump op de Republikeinse Conventie. Beeld EPA

‘Ik wil constateren dat onze levens sinds maart dramatisch zijn veranderd’, zei Melania. Ze wilde bidden voor de zieken en betuigde medeleven met degenen die naasten hebben verloren. ‘Ik weet dat veel mensen bezorgd zijn en zich soms hulpeloos voelen. Ik wil dat jullie weten dat jullie niet alleen zijn.’

Dat was opvallend, omdat, in lijn met de aanpak van het virus door het Witte Huis de afgelopen maanden, de pandemie ook de afgelopen twee dagen grotendeels is genegeerd. Economisch adviseur Larry Kudlow noemde de crisis wel in zijn toespraak, maar in de verleden tijd. Er gaan nog steeds duizend mensen per dag dood in de VS. ‘Het is wat het is’, zei Donald Trump twee weken geleden nog.

De First Lady zei ook dat de raciale geschiedenis van het land niet iets is om trots op te zijn. Maar de escalerende protesten vond ze te ver gaan. ‘Ik vraag mensen te stoppen met het geweld en de plunderingen in de naam van gerechtigheid.’ Ze riep op tot eenheid: ‘Ik dring erop aan dat mensen samenkomen, op een beleefde manier, zodat we kunnen leven naar onze Amerikaanse idealen.’

Vertrappen

Dat laatste klink gratuit, gezien de toon die de andere sprekers de afgelopen dagen tijdens de conventie aansloegen. Kimberly Guilfoyle, de vriendin van Donald Trump jr., haalde maandag krijsend uit naar de Democraten. ‘Laat ze je niet vertrappen! Laat ze je familie, je leven en je toekomst niet vernietigen!’

De First Lady leek de taak te hebben gekregen om vrouwen in de voorsteden te overtuigen die weinig van Trump moeten hebben en een beslissende rol kunnen spelen bij de verkiezingen van november, net als twee jaar geleden bij de Congresverkiezingen.

Ze sprak de moeders van het land direct aan, noemde hen ‘strijders’, gaf hen wat opvoedkundige tips en getuigde van het goede karakter van haar man. ‘Donald steunt me in alles wat ik doe.’ Het past in de bredere boodschap van de avond: de regering-Trump kan ook best aardig zijn.

Normdoorbrekende stunts

Op deze tweede avond van de Conventie probeerden de producenten van de show dan ook te laten zien dat Trump geen racist en immigrantenhater is, zoals nogal wat Amerikanen uit zijn beleid opmaken. Daarvoor had Trump twee normdoorbrekende stunts in petto. Hij verleende in het Witte Huis een zwarte bankovervaller gratie die door de First Step Act (een strafhervormingswet die onder Trump is ingevoerd) een tweede kans kreeg en nu weer op het rechte pad is. De overvaller en de agent die hem arresteerde zijn nu vrienden, zo bleek. Dit terwijl de regering-Trump veel mannen die door de wet zijn vrijgelaten meteen weer vervolgt.

Daarnaast verleende Trump vijf immigranten het staatsburgerschap, ook in het Witte Huis. Die boodschap staat in schril contrast met de dadendrang van het Witte Huis op dit gebied. De afgelopen vier jaar heeft Trump niet alleen illegale immigratie bestreden, hij heeft ook legale immigratie (onder meer van te arme migranten) op alle mogelijke manieren beperkt. Bovendien wachten tienduizenden immigranten nog op hun naturalisatie. De reden is het coronavirus, maar het betekent ook dat zij waarschijnlijk niet kunnen stemmen.

Beide ceremonies vonden plaats in het Witte Huis, net als de toespraak van Melania. Het is volgens de zogeheten Hatch Act niet toegestaan dat federaal materiaal, zoals het Witte Huis, wordt gebruikt voor partijpolitieke doeleinden.

Opgestoken middelvingers

Ook een optreden van Mike Pompeo was abnormaal: diplomaten dienen zich te onthouden van partijpolitieke activiteiten. Al zeker zeven decennia had geen Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, de hoogste diplomaat, die norm geschonden. Maar Trump ziet zijn regering min of meer als persoonlijke staf, en dus ook inzetbaar voor campagneactiviteiten. Pompeo zei niets opmerkelijks (behalve dat de toespraak was opgenomen tijdens een trip naar Jeruzalem). Het breken van de norm was kennelijk de boodschap.

Nog een opgestoken middelvinger was het optreden van Pam Bondi, voormalig aanklager van Florida. Vijf jaar geleden besloot zij de Trump University niet te vervolgen, nadat ze 25 duizend dollar had gekregen van de Trump Foundation. Juist Bondi mocht het over corruptie hebben. Ze richtte zich op Joe Biden, met de al vaak ontkrachte aantijging dat Biden een aanklager in Oekraïne weg wilde hebben om zijn zoon Hunter te helpen, die een lucratief commissariaat had bij het energiebedrijf Burisma.

Ook Eric Trump, tegenwoordig hoofd van de Trump Organisatie, beschuldigde Biden van corruptie. Dat hij zelf weigert te gehoorzamen aan dagvaardingen in een onderzoek naar mogelijke fraude van het familiebedrijf, noemde hij niet.

Overigens toonde ook Melania zich bij vlagen een volwaardig lid van de familie, in haar omgang met de waarheid. Ze roemde de ‘totale eerlijkheid’ van haar man, als reden om op hem te stemmen. En: ‘Hij verspilt geen tijd met politieke spelletjes.’ Ze werd na afloop beloond met een omhelzing van haar man. Ze leek een kus op de mond te ontwijken.

