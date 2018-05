Melania Trump plagieert wederom Obama's met campagne tegen cyberpesten

‘Be Best’ is het motto van de campagne die Melania Trump maandag lanceerde om kinderen te wapenen tegen cyberpesten en andere bedreigingen in het moderne leven. Maar heel veel beter was het begeleidende pamflet met wenken voor veilig internetverkeer voor kinderen ook weer niet. Afgezien van een inleiding met de handtekening van de First Lady was het een kopie van een publicatie van de Federal Trade Commission (FTC) uit de tijd van president Obama.

De ontdekking kwam haar meteen te staan op de beschuldiging dat zij opnieuw plagiaat had gepleegd. Melania Trump kwam in 2016 al eens onder vuur te liggen, toen bleek dat zij voor haar toespraak voor de Republikeinse nationale conventie leentjebuur had gespeeld bij Michelle Obama. Extra pijnlijk was dat ze juist tegenover NBC-televisie had verteld dat ze de toespraak zelf had geschreven.

Het Witte Huis reageerde gekwetst op de beschuldiging dat de First Lady zich weer aan plagiaat had bezondigd. ‘Sommige media hebben ervoor gekozen een dag die bedoeld is om vriendelijkheid en positieve inspanningen ten bate van onze kinderen te bevorderen, te gebruiken om ongefundeerde beschuldigingen tegen de First Lady te lanceren’, zei het Witte Huis in een verklaring. Het Witte Huis wees erop dat de FTC zelf blij was met het hergebruik van de publicatie.

Bij de lancering van de campagne in de tuin van het Witte Huis zei Melania Trump dat de 'sociale media te vaak op een negatieve manier worden gebruikt en dat het belangrijk is voor kinderen om al vanaf een jonge leeftijd een positief online gedrag te leren'. Dat lokte op Twitter meteen spottende reacties uit. Twitteraars wezen erop dat president Trump zelf zijn critici maar al te graag vernedert. Voormalig FBI-chef noemde hij een 'slijmbal', een kritische tv-presentatrice deed hij af als een 'getikt' iemand met een 'laag IQ', terwijl hij een gehandicapte journalist op een verkiezingsbijeenkomst nadeed.