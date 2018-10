De keuze voor een spierwitte 19de-eeuwse tropenhelm dreigt het bezoek van de Amerikaanse first lady, Melania Trump, aan Afrika te bepalen. Niet de bezoekjes aan weeshuizen, scholen en andere goede doelen in Ghana of Malawi blijven hangen, maar de vraag waarom zij op haar safaritrip in Kenia juist dit specifieke hoofddeksel droeg dat als symbool van koloniale onderdrukking geldt.

First lady Melania Trump neemt foto's met haar telefoon tijdens een safari in het Nairobi National Park in Nairobi, Kenia. Foto AP

Had de first lady misschien recentelijk naar de film Out of Africa gekeken, met Meryl Streep in de rol van Karen Blixen, een Deense barones en avonturier uit het begin van de vorige eeuw? Had haar echtgenoot Donald haar gevraagd dit provocatieve signaal af te geven? Op sociale media braken mensen zich het hoofd over dit vraagstuk, zo merkte de Britse krant The Guardian op.

‘De safarihelm werd gedragen door de koloniale bezetters in een donkere tijd. Het voelt niet goed voor ons Afrikanen. Wie adviseerde je?’, schreef Pauleen Mwalo, een inwoner uit Nairobi, op Twitter.

Het is niet de eerste keer dat Melania Trump wordt bekritiseerd om haar kledingkeuze. Bij haar bezoek aan het overstroomde Houston na de orkaan vorig jaar droeg ze tot veler verbijstering torenhoge naaldhakken. In Texas verscheen ze bij een detentiekamp waar migrantenkinderen worden vastgehouden in een Zara-jas met de opdruk ‘I really don’t care, Do u?

Melania Trump tijdens haar bezoek aan een weeshuis in Nairobi. Foto AFP

Soloreis

Melania Trump was deze week op haar eerste buitenlandse soloreis. Ze bezocht Ghana, Malawi, Kenia en Egypte waar ze zich vooral richtte op onderwijs en gezondheidszorg voor kinderen. De keuze voor Afrika werd opmerkelijk gevonden omdat haar echtgenoot Donald dit continent niet interessant lijkt te vinden en bovendien herhaaldelijk schoffeert. Zo sprak hij over het niet-bestaande land Nambia en refereerde hij eens aan ‘shithole countries’.

Nog opmerkelijker is dat Melania het soort projecten bezoekt waar de president juist de stekker uit wilde trekken. Vlak na zijn aantreden beëindigde Trump de Amerikaanse steun van 550 miljoen euro voor gezinsplanning en moeder- en kindzorg in Afrika. Hierop nam toenmalig minister Lilianne Ploumen het initiatief om de zorg voor Afrikaanse vrouwen over te nemen met het She Decidesfonds - waarvoor zij wereldwijd lof en steun kreeg.

In Nairobi bracht Melania een bezoek aan een weeshuis voordat zij in een paardrijbroek, laarzen, spierwit overhemd en de gewraakte tropenhelm in een open jeep een korte safari maakte. Met haar i-phone maakte ze foto’s van giraffen, zebra’s, nijlpaarden en impala’s. In Ghana bezocht ze onder meer het fort waar slaven werden vastgehouden tot hun overtocht naar Amerika. Ook oud-president Barack Obama is daar met zijn gezin geweest, in 2009.

President Donald Trump lijkt vooralsnog geen provocatie te zien in de reiskeuzes van zijn echtgenote. Op Twitter schreef hij. ‘Our country’s great First Lady, Melania, is doing really well in Africa. The people love her, and she loves them! It is a beautiful thing to see.’

Met een baby op de arm loopt Melania Trump door het Greater Accra Regional Hospital in Accra, de hoofdstad van Ghana. Foto AFP