Melania Trump laat in Afrika van zich horen: ‘Ik ben het niet altijd eens met Donald en dat zeg ik hem ook’

De Amerikaanse First Lady Melania Trump is het niet altijd eens met haar echtgenoot Donald en dat vertelt ze hem ook, zo heeft ze zondag gezegd in Egypte waar ze haar eerste buitenlandse soloreis door Afrika beëindigde.

First Lady Melania Trump met op de achtergrond de piramides van Gizeh. Foto AFP

De First Lady vraagt hem ook weleens zijn telefoon weg te leggen, zo vertelde ze aan verslaggevers toen ze de beroemde Sphinx bij de piramiden bezocht. ‘Ik heb mijn eigen stem en mijn eigen mening en het is belangrijk voor me dat ik kan uiten wat ik voel.’

Het bezoek van Melania aan Afrika dreigde opnieuw te worden overschaduwd door haar opmerkelijke kledingkeuze. In Kenia droeg ze een spierwitte 19de-eeuwse tropenhelm die in Afrika wordt gezien als symbool van koloniale onderdrukking. Op sociale media werd druk gespeculeerd wat haar bezielde.

Melania Trump met de gewraakte tropenhoed. Foto AP

Had de first lady misschien recentelijk naar de film Out of Africa gekeken, met Meryl Streep in de rol van Karen Blixen, een Deense barones en avonturier uit het begin van de vorige eeuw? Had haar echtgenoot Donald haar gevraagd dit provocatieve signaal af te geven? Op sociale media braken mensen zich het hoofd erover, zo merkte de Britse krant The Guardian dit weekeind op.

Het is niet de eerste keer dat Melania Trump wordt bekritiseerd om haar kledingkeuze. Bij haar bezoek aan het overstroomde Houston na de orkaan vorig jaar droeg ze tot veler verbijstering torenhoge naaldhakken. In Texas verscheen ze bij een detentiekamp waar migrantenkinderen worden vastgehouden in een Zara-jas met de opdruk ‘I really don’t care, Do u?

Onderwijs en gezondheidszorg

Melania Trump was deze week op haar eerste buitenlandse soloreis. Ze bezocht Ghana, Malawi, Kenia en Egypte waar ze zich vooral richtte op onderwijs en gezondheidszorg voor kinderen. De keuze voor Afrika werd opmerkelijk gevonden omdat haar echtgenoot Donald dit continent niet interessant lijkt te vinden en bovendien herhaaldelijk schoffeert. Zo sprak hij over het niet-bestaande land Nambia en refereerde hij eens aan ‘shithole countries’.

Nog opmerkelijker is dat Melania het soort projecten bezoekt waar de president juist de stekker uit wilde trekken. Vlak na zijn aantreden beëindigde Trump de Amerikaanse steun van 550 miljoen euro voor gezinsplanning en moeder- en kindzorg in Afrika. Hierop nam toenmalig minister Lilianne Ploumen het initiatief om de zorg voor Afrikaanse vrouwen over te nemen met het She Decidesfonds - waarvoor zij wereldwijd lof en steun kreeg.

Melania Trump tijdens haar bezoek aan een weeshuis in Nairobi. Foto AFP

In Nairobi bracht Melania een bezoek aan een weeshuis voordat zij geheel in safaristijl - kaki paardrijbroek, laarzen, spierwit overhemd en de gewraakte tropenhelm - in een open jeep een korte safari maakte. Met haar iPhone maakte ze foto’s van giraffen, zebra’s, nijlpaarden en impala’s. In Ghana bezocht ze onder meer het fort waar slaven werden vastgehouden tot hun overtocht naar Amerika. Ook oud-president Barack Obama is daar met zijn gezin geweest, in 2009.

President Donald Trump lijkt vooralsnog geen provocatie te zien in de reiskeuzes van zijn echtgenote. Op Twitter schreef hij. ‘Our country’s great First Lady, Melania, is doing really well in Africa. The people love her, and she loves them! It is a beautiful thing to see.’

Diverse media merkten op dat Melania in Afrika een warmere en menselijker kant van zichzelf had laten zien op haar soloreis. Ze knuffelde en lachte met kinderen en liet zich bijna van haar voeten lopen door een baby-olifant. Aan de zijde van haar echtgenoot ziet ze er doorgaans emotieloos uit met een bevroren gelaatsuitdrukking, hetgeen tot tal van speculaties leidt over hoe ongelukkig ze zou zijn in haar rol als first lady en als echtgenote van Trump.