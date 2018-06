Melania Trump bezoekt opvangcentra voor kinderen van illegalen om schade voor het Witte Huis te beperken

'Ik zie ernaar uit de kinderen te ontmoeten!' Met die woorden diende Melania Trump zich donderdag aan bij een opvang in Texas voor kinderen van illegale immigranten die op last de regering van hun ouders waren gescheiden. Het onverwachte bezoek van de 'First Lady' aan opvangcentra in McAllen, aan de grens met Mexico, leek bedoeld om de schade te repareren die president Trump heeft opgelopen door die omstreden aanpak.

Onder zware druk, ook vanuit zijn eigen Republikeinse partij, decreteerde Trump woensdag dat kinderen van opgepakte illegalen voortaan niet meer apart mogen worden opgesloten. Maar het schandaal rommelt nog steeds na: de autoriteiten blijken de grootste moeite te hebben te traceren waarheen de kinderen zijn overgebracht.

Terwijl zijn vrouw Texas aandeed, liet Trump weten dat hij opdracht had gegeven de kinderen zo snel mogelijk met hun ouders te herenigen. 'Ivanka voelt zich hier heel naar over, mijn vrouw heeft dat ook, en ik voel het zelf ook. Ik denk dat iedereen die een hart heeft zich ook zo voelt. We willen niet hebben dat gezinnen worden gescheiden', zei Trump.

Melania Trump tijdens een rondetafelsessie in het McAllen opvangcentrum. Foto AFP

Melania Trump was een van de mensen die openlijk kritiek uitte op de harde aanpak die deel uitmaakte van een nieuw zero tolerance-beleid van de regering-Trump met als doel illegale immigranten af te schrikken. Volgens haar woordvoerster wilde ze tijdens haar bezoek aan McAllen 'met eigen ogen zien' hoe het eraan toe gaat in de opvangcentra. 'De beelden hebben haar geraakt als moeder en als mens.'

In een van de opvangcentra, het Upbring New Hope Children's Center, werd de 'First Lady' door de kinderen verwelkomd met een Amerikaanse vlag van papier waarop ze hun namen hadden gezet. Melania Trump beloofde alles te doen om hen zo snel mogelijk met hun ouders te herenigen. Ze bracht later ook een bezoek aan een detentiecentrum van de Border Patrol, die over de grens met Mexico waakt.

Zero tolerance

Trump verzekerde woensdag dat zijn regering, ondanks het besluit om gezinnen van illegale immigranten niet meer op te splitsen, zou vasthouden aan de zero tolerance-aanpak. Maar het lijkt erop dat zijn regering donderdag nóg een stap terug moest doen. Tegenover de Washington Post zei een regeringsfunctionaris dat illegale immigranten die samen met kinderen zijn opgepakt voorlopig niet meer strafrechtelijk zullen worden vervolgd. Het probleem is dat dergelijke procedures veel tijd vergen. Eerder heeft de rechter al verboden dat kinderen zo lang met hun ouders mogen worden opgesloten.

Het blijkt ook niet eenvoudig gescheiden gezinnen te herenigen. Volgens advocaten die met asielzoekers werken blijken de autoriteiten vaak niet precies te weten waarheen de kinderen zijn overgebracht. Wanhopige ouders moeten het doen met een telefoonnummer waar zij die informatie kunnen opvragen, maar niet zelden krijgen zij nul op het rekest.

Vaak weten agenten niet meer dan de stad waarheen de meegenomen kinderen, soms zelfs kleuters, zijn overgebracht, maar kunnen ze niet vertellen waar ze worden opgevangen. Een advocaat schreef in een opiniestuk in de Washington Post dat een rechter in woede uitbarstte toen een agent zei dat hij de ouders niet kon vertellen waar hun kind heen was gestuurd. 'Als ze je in de gevangenis je portemonnee afnemen, krijg je een reçuutje. Maar als ze je kinderen afpakken, dan krijg je niets? Zelfs niet een papiertje?,' viel de rechter tegen hem uit.

De vraag is ook wat er moet gebeuren met de kinderen van ouders die al voor de rechter zijn verschenen wegens illegale grensoverschrijding. Worden zij niet met hun ouders herenigd?