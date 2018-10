Melania Trump hecht weinig waarde aan berichten over ontrouw van haar echtgenoot Donald. Verhalen over vermeende affaires van de Amerikaanse president doet ze af als ‘roddels’. In een interview met de Amerikaanse tv-zender ABC zegt ze dat ze ‘als moeder en First Lady belangrijker zaken heeft om aan te denken’.

President Donald Trump en First Lady Melania. Foto AFP

Op de vraag van een ABC-verslaggever of ze van haar man houdt, antwoordt ze kort: ‘Ja. Het gaat goed met ons, ja’. Ze bagatelliseert berichtgeving over onder anderen pornoster Stormy Daniels, die beweert het bed gedeeld te hebben met haar man. Melania Trump: ‘Ik weet dat mensen en de media ervan houden om te speculeren over ons huwelijk en roddels te verspreiden. Ik begrijp dat die roddels goed zijn voor de verkoop van kranten en bladen. Helaas, in zo’n wereld leven we.’

Tijdens haar rondreis van afgelopen week door Afrika, in afwezigheid van haar man, gaf ze een van haar schaarse interviews sinds Donald Trump president werd. Ze verdedigt de strenge immigratiepolitiek van haar man. ‘Daar geloof ik in. We moeten waakzaam zijn, we moeten weten wie het land binnenkomt’, aldus Melania Trump, die zelf afkomstig is uit Slovenië.

Dat kinderen en ouders onder de immigratiepolitiek van haar man gescheiden werden, heeft haar wel geraakt. ‘Ik was overrompeld, het was hartverscheurend’, zegt ze over een bezoek aan een detentiecentrum voor illegale migranten in het zuiden van de VS. Tijdens het bezoek droeg ze een jack met het opschrift: ‘I really don’t care’ (het maakt me niets uit), wat haar op veel kritiek kwam te staan. Ze zegt nu dat het ‘een soort boodschap was’, bestemd voor de media die volgens haar ‘geobsedeerd’ zijn door haar doen en laten.

Tijdens haar Afrika-reis raakte ze opnieuw in opspraak door haar kleding. Een tropenhelm die ze droep riep herinneringen op aan koloniale tijden. ‘Ik wil beoordeeld worden op wat ik doe, niet op wat ik draag’, zegt de First Lady hierover in het interview met ABC. Ze voelt zich naar eigen zeggen een van de meest aangevallen vrouwen ter wereld.