Mel Gibson niet gediend van Chileense honing ‘Miel Gibson’

De Chileense Yohana Agurto. Beeld AFP

Agurto, alleenstaande moeder van vier kinderen, verloor in februari haar baan als leraar en ging een moeilijke tijd tegemoet. Na drie coronamaanden zonder inkomen was haar spaargeld op en het einde van de lockdown nog lang niet in zicht. Een toevallig op sociale media voorbijkomende foto van acteur Mel Gibson gaf haar de verlossende ingeving, schrijft The New York Times. Mel, miel, honing (spreek uit mjel): ze had nog een voorraad honing in huis die ze kon verkopen. Een vriend maakte een etiket met afbeelding van Gibson in zijn befaamde rol als William Wallace in het middeleeuwse oorlogsepos Braveheart. Miel Gibson was geboren: ‘Alleen voor dappere zielen.’

De vrolijke honing sloeg aan en sleepte het gezin uit hoofdstad Santiago de Chile door nog eens vier zware pandemiemaanden. Totdat op 12 augustus dat bericht kwam van team-Gibson, van de juristen van Mel. ‘Ik heb vernomen dat u illegaal gebruik maakt van Mr. Gibsons naam en/of beeltenis (...) voor het vermarkten en verkopen van honingproducten’, schreef de advocaat. Of mevrouw Agurto zo snel mogelijk haar activiteiten wilde stoppen. Zo niet, dan volgden juridische stappen.

Onder het twitteraccount @Miel_Gibson_ stuurde Agurto een droevige tweet de wereld in: ‘Gaan zij (de advocaten van Gibson, red.) nu mijn vaste lasten betalen? Gaan zij mijn kinderen onderhouden?’ De steunbetuigingen stroomden binnen, zei de ondernemer tegen persbureau AFP. ‘Het aantal volgers groeide van 1.200 naar 15 duizend.’ Ze verkocht meer honing dan ooit. Toch beleefde Agurto een spannende week, vrezend dat de nieuwe populariteit snel zou verbleken als ze de naam van haar product zou moeten opgeven.

Een pot Miel Gibson honing. Beeld AFP

Hasta q me llegaron las amenazas de los abogados del Mel.... todo xq hubo un grupo de maricones q lo @ a él o sus abogados acusándome.



Serán ahora, esos q van a ayudarme a pagar la demanda? Van a mantener a mis hijos? Van a sacarme de este problema?



Necesito ayuda 🐝😔🐝 — Miel Gibson🍯🐝 (@Miel_Gibson_) 13 augustus 2020

Deze woensdag bleek ruwe bolster Gibson, geheel in lijn met zijn beroemdste filmrollen, toch over een groot hart te beschikken. Of wellicht zagen zijn advocaten in dat er pr-technisch weinig viel te winnen bij een juridische strijd met een alleenstaande moeder. Agurto mocht de naam blijven gebruiken, maar moest het etiket aanpassen. Op haar honingpotjes staat nu een stripfiguurtje van een bij met middeleeuwse helm, een ontwerp van een van de vele sympathiserende twitteraars. Opnieuw redde de actieheld uiteindelijk de dag: de vraag naar Miel Gibson is met een driehonderdvoud toegenomen.

En el Día Nacional de la Miel solo queremos agradecer a quienes han adquirido nuestros productos, no imaginan la inmensa alegría que nos da ir a sus 🏠 a compartir nuestro amor por las abejitas y su esfuerzo expresado en la nobleza de nuestras mieles.

Seguiremos y mejoraremos ❤️ pic.twitter.com/dAcFSNcdiY — Miel Gibson🍯🐝 (@Miel_Gibson_) 6 augustus 2020