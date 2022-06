Meisjes in groep 8 wéér lager schooladvies dan jongens: ‘Een lager advies betekent vaak ook lager eindigen’

Leerlingen van groep 8 van De Regenboog in Leiderdorp buigen zich over de Centrale Eindtoets, een van de vijf toegestane eindtoetsen op de basisschool. Beeld Lex van Lieshout / ANP

Het aandeel jongens dat een havo/vwo-advies kreeg, steeg van 31,2 naar 33 procent. Bij meisjes bleef het advies op dit niveau met 31,1 procent nagenoeg gelijk. Tegelijkertijd kregen meisjes vaker dan jongens een advies dat lager uitpakte dan vmbo-g/t (gemengd/theoretisch), bijvoorbeeld vmbo-kader. Vijf jaar lang werd dit advies aan 22,6 procent van de meisjes toegekend, in 2020-2021 was dat 24,4 procent.

Leerlingen in groep 8 krijgen in het voorjaar een voorlopig schooladvies van de leerkracht. Daarop volgt de eindtoets. Valt die hoger uit, dan kan het schooladvies naar boven worden bijgesteld. Bij meisjes komt het traditiegetrouw vaker voor dat ze op de eindtoets hoger scoren dan het niveau dat uit het schooladvies is gekomen. Maar de school is vervolgens minder vaak bereid het eindadvies naar boven toe bij te stellen dan bij jongens het geval is.

‘Je zou kunnen stellen dat jongens kansrijker worden geadviseerd dan meisjes’, zegt hoofdsocioloog van het CBS Tanja Traag. ‘Maar het blijft koffiedik kijken, want we weten niet wat er onder dat advies allemaal plaatsvindt. Het is een ingewikkeld samenspel van wat leerlingen kunnen en willen, hoe ze scoren op de toetsen en de interpretatie van de leerkracht.’

Coronapandemie

Om die reden is het ook lastig te verklaren waarom de sekseverschillen bij het middelbareschooladvies de afgelopen twee jaar zijn toegenomen. Vermoedelijk speelt corona hierbij een rol: voor de pandemie pakte het adviesniveau namelijk hoger uit bij meisjes dan bij jongens, al werden die verschillen wel steeds kleiner.

‘We zagen in de coronaperiode een slechtere mentale gezondheid bij meisjes dan bij jongens’, zegt Traag. ‘Los daarvan hebben meisjes over meer dingen stress dan jongens. Dus als je je dan ongerust maakt over school, ouders, vrienden, hoe je eruitziet, sociale media en je vervolgens ook nog op allerlei manieren wordt beknot, dan kun je je voorstellen dat dat voor sommige meisjes een negatieve invloed heeft gehad op hun schoolprestaties.’

Martijn Meeter, hoogleraar onderwijswetenschappen aan de Vrije Universiteit, vindt dit een plausibele verklaring. ‘In de leerlingvolgsystemen van basisscholen, waarin alle toetsresultaten en observaties van leerkrachten staan, zien we terug dat in het tweede coronajaar specifiek meisjes achteruit zijn gegaan. Jongens zijn aan het herstellen, meisjes niet.’

Terugveren

Dit komt volgens Meeter doordat meisjes de schoolsluitingen over het algemeen als erger hebben ervaren dan jongens. ‘Meisjes zijn net wat socialer dan jongens. Het ontbreken van contact met de leerkracht en hun medeleerlingen kan eraan hebben bijgedragen dat hun prestaties achterbleven tijdens de schoolsluitingen.’

Meeter verwacht dat de prestaties van meisjes in het primair onderwijs weer terugveren als verdere schoolsluitingen uitblijven. Voor de groep die gedurende de coronaperiode de laatste twee basisschoolklassen (groep 7 en 8) heeft doorlopen, zijn de gevolgen mogelijk blijvend. ‘Je zou hopen dat leerlingen die door lagere adviezen op lagere niveaus zijn geplaatst zich gedurende hun schoolcarrière omhoog werken, maar dat blijkt in de praktijk niet te gebeuren. Een lager advies betekent vaak ook lager eindigen.’

Voor de coronaperiode deden meisjes het in het vervolgonderwijs juist beter dan jongens, wat er mogelijk voor kan zorgen dat het sekseverschil wordt gecompenseerd, zegt Tanja Traag van het CBS. ‘Meisjes zakken minder vaak af naar een lager niveau en blijven minder vaak zitten. Ook in het hoger onderwijs halen relatief meer vrouwen dan mannen hun diploma. En onder promovendi behalen vrouwen vaker een graad.’