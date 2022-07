Meisjes in Engelse stad Telford werden tientallen jaren seksueel misbruikt, autoriteiten grepen niet in

De sociaal kwetsbare meisjes, zo staat er in het rapport, werden door de mannen met alcohol, sigaretten en softdrugs verleid, waarna ze tot seks gedwongen werden, oftewel de loverboy-methode. Onder de mannen bevonden zich relatief veel taxichauffeurs. In het nabijgelegen Wellington bevond zich zelfs een ‘verkrachtingshuis’. ’Talloze meisjes zijn seksueel misbruikt en verkracht’, stelde onderzoeksleider Tom Crowther. ‘Ze werden doelbewust vernederd. Ze werden onderling gedeeld en verhandeld. Ze zijn het slachtoffer geworden van geweld en familieleden werden bedreigd.’

De politie hield zich jarenlang afzijdig vanwege de etnische component. Er bestond een vrees dat optreden schadelijk kon zijn voor de verstandhouding tussen verschillende gemeenschappen. In sommige gevallen kregen de meisjes de schuld: ze werden bijvoorbeeld van prostitutie beticht. Ook de gemeente wilde lange tijd niet ingrijpen. Een voornemen om de licenties van verdachte taxichauffeurs af te pakken werd in 2006 teruggedraaid. In 2013 zijn zeven mannen berecht, vermoedelijk een fractie van het werkelijke aantal daders.

Het rapport maakt onder meer gewag van de lotgevallen van Lucy Lowe, die in 2000 op 16-jarige leeftijd samen met haar zus en moeder stierf nadat Azhar Ali Mehmood hun woning in brand had gestoken. De 26-jarige dader, een taxichauffeur, was de vader van Lucy’s zestien maanden oude dochter, die in de tuin van het afgebrande huis werd gevonden. Mehmood kreeg levenslang, maar de zaak werd indertijd niet verder uitgediept. Bij het openen van de beerput in Telford was een belangrijke rol weggelegd voor Geraldine McKelvie, journalist bij The Daily Mirror.

Ook elders in het land

Wat er in Telford gebeurd is, staat niet op zichzelf. Ook in Rotherham, Rochdale, Oxford, Derby en Oldham waren misbruikbendes actief. Die zaken kwamen aan het rollen door stug onderzoekswerk van The Times, dat inmiddels heeft geleid tot tientallen veroordelingen en excuses van de autoriteiten. In Oldham, zo leerde een onderzoek, was er een angst bij de autoriteiten dat radicaal-rechts politiek voordeel zou halen uit deze zedenschandalen. Tevens kwam aan het licht dat een tot 19 jaar cel veroordeelde bendeleider uit Rochdale, Shabir Ahmed, op de afdeling Welzijn werkte bij de gemeente Oldham.

Onlangs kwam naar aanleiding van een ander onderzoeksrapport een verhaal in het nieuws over de lotgevallen van een twaalfjarig meisje uit Oldham, Sophie genoemd. Nadat ze was aangerand op een kerkhof in Oldham ging het schoolmeisje naar het politiebureau. Daar kreeg ze van agenten te horen dat ze maar eens terug moest komen als ze niet had gedronken. Ze stond nog niet op straat of ze werd opgepikt door enkele mannen, die haar naar een huis reden waar ze door vijf verschillende mannen seksueel zou worden misbruikt. Dit alles speelde zich in 2006 af.

Hoe politiek gevoelig het ‘grooming scandal’ ligt, bleek vijf jaar geleden. De Labour-afgevaardigde voor Rotherham, Sarah Champion, schreef toen in een opiniestuk dat er een probleem bestaat met Britse mannen van Pakistaanse komaf die witte meisjes exploiteren. Het artikel leidde ertoe dat ze haar portefeuille in het schaduwkabinet kwijtraakte. Ze maakte excuses voor haar woordkeuze. Bij het misbruikschandaal in haar stad bleek het niet alleen te gaan om mannen van Pakistaanse, maar ook van Iraakse, Bengaalse en Indiase komaf.