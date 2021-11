Meisje van 16 heeft seks tegen betaling met tientallen mannen - krijgen de klanten nu wel fikse celstraffen?

Het Valkenburgse hotel waar tientallen mannen in 2014 tegen betaling seks hadden met een toen 16-jarig meisje. De rechter legde hun milde straffen op. Beeld ANP

‘Ik dacht dat ze meerderjarig was. Zo stelde ze zich voor’, zegt Najim (35) dinsdag voor de rechtbank in Den Bosch. De Vlaming had in juni 2019 via de datingapp Tinder een seksafspraak gemaakt met de toen 16-jarige Sharella. ‘Ze zocht een sugar daddy, daar ben ik op ingegaan. Tinder is 18 plus.’

Ze spraken af in een hotelkamer in Eindhoven. Ook al had ze ‘vrouwelijke rondingen’, haar ‘babyface’ bracht Najim aan het twijfelen. Dus vroeg hij om haar identiteitsbewijs, waarna ze een verfrommelde kopie van een paspoort uit haar tas haalde. Hij keek er niet goed naar. ‘Dat stelde me gerust, ik dacht: het zal wel in orde zijn.’

Een paar maanden later, toen Sharella 16 jaar en 10 maanden was, maakte een undercoveragent via sexjobs.nl een afspraak met haar in een Eindhovens hotel. Ook bij hem legitimeerde ze zich met een gekopieerde paspoortpagina, die in werkelijkheid van haar volwassen zus was. Al snel bleek dat ze al maanden betaalde seks had met tientallen mannen.

Het meisje deed alles op eigen initiatief, zonder pooier, vertelde ze de politie. Wel schakelde ze drie chauffeurs in, die haar naar seksafspraken reden. Ze wilde geen aangifte doen tegen klanten, omdat ze er moeite mee had dat die door haar leugens zouden worden vervolgd – ze had er zelfs nachtmerries over.

Buiten proportie

Toch vervolgt het Openbaar Ministerie naast de chauffeurs achttien hoerenlopers, legt officier van justitie Ingrid Masselink dinsdag uit in de rechtszaal. ‘Want als een klant zijn verantwoordelijkheid neemt en op zijn minst de leeftijd goed controleert, is er geen markt voor minderjarige prostitutie. Zonder vraag, geen aanbod.’

Het OM zet hoog in: drie chauffeurs, van wie één ook seks heeft gehad met het meisje, worden beschuldigd van mensenhandel en seksuele uitbuiting. Tegen hen eisen de officieren van justitie celstraffen van tien tot twintig maanden, deels voorwaardelijk. Hun advocaten vinden dat buiten proportie.

Klanten krijgen een taak- en een celstraf, als het aan de aanklagers ligt. De 35-jarige Najim moet een maand de gevangenis is, net als Jelle (25), tegen wie ook nog drie maanden voorwaardelijk is geëist. Anderen staan binnenkort voor de rechter. De eisen ‘moeten potentiële andere klanten afschrikken’, zegt officier van justitie Janine Kramer.

Grote vraag is of de rechtbank ditmaal de lijn van het OM zal volgen. Dat gebeurde niet in een zaak die hierop lijkt: het proces tegen tientallen mannen die in 2014 tegen betaling seks hadden met een 16-jarige meisje in Valkenburg (dat overigens wel een pooier had).

Destijds veroorzaakte de Valkenburgse zedenzaak de nodige ophef, nadat het OM klanten had opgeroepen zich vrijwillig te melden op het politiebureau. Zo niet, dan zouden de mannen in het uiterste geval thuis of op het werk worden opgehaald. Twee verdachten beroofden zich van het leven, mogelijk onder druk van deze mededeling.

Geen fris gevoel

De Limburgse aanklager eiste vijf tot twaalf maanden celstraf, de rechtbank in Maastricht oordeelde veel milder: vrijwel alle hoerenlopers kregen slechts een dag gevangenisstraf en een taakstraf. Volgens de rechters waren de mannen niet aantoonbaar op zoek naar seks met een minderjarige. Het meisje, dat zichzelf Kimberley noemde, zou tegen hen hebben gezegd dat ze 18 jaar oud was.

De uitspraak leidde tot een golf van kritiek. ‘Ik had en heb er geen fris gevoel over’, zegt emeritus-hoogleraar en strafrechtdeskundige Peter Tak. ‘De Tweede Kamer heeft niet voor niets vastgesteld dat je hiervoor altijd een celstraf moet geven. Met een dag gevangenisstraf en een taakstraf doe je geen enkel recht aan de ernst van de feiten. Daarmee ridiculiseer je de wet, die bedoeld is om kinderen te beschermen.’

Als hoerenlopers zeggen dat ze dachten dat een prostituee meerderjarig was, is dat volgens Tak irrelevant. ‘Je hebt de wettelijke plicht na te gaan of ze volwassen is. Doe je dat niet, dan is dat voor jouw risico.’

Is de kans niet groot dat justitie opnieuw bakzeil moet halen, omdat de uitspraak in de Valkenburgse zaak tot aan de Hoge Raad is bevestigd?

Achter de kassa

‘Dat moet ik nog zien’, zegt Tak. ‘Het is goed dat ze het blijven proberen. Het oordeel in die zaak was onbegrijpelijk, wat mij betreft. Daaruit blijkt dat veel rechters niet weten wat er speelt in de samenleving, en zeker niet op internet.’

Verdachten beroepen zich vaak te makkelijk op het excuus dat ze een leeftijd verkeerd hebben ingeschat, zegt Nino Pennino, de toenmalige advocaat van ‘Kimberley’.

‘Toen ik dit meisje voor het eerst ontmoette, kwam ze over als een kind, dat je eerder zou verwachten achter de kassa bij Albert Heijn. Ze zag er zeker niet meerderjarig uit. Toch hebben tachtig mannen betaalde seks met Kimberley gehad, volgens het OM. Eén klant vroeg naar haar leeftijd, waarna hij onverrichter zake is vertrokken. Maar hij heeft nergens gemeld dat het niet pluis was.’

‘Als je zulke walgelijke praktijken wil stoppen, moet je ook klanten aanpakken. Zodat ze wel drie keer nadenken voordat ze seks hebben met zo’n jong meisje.’