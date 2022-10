‘Meisje met de parel’ beschermd door glasplaat, maar museumwereld vreest radicalere acties

Actievoerders donderdag bij Vermeers 'Meisje met de parel' in het Mauritshuis in Den Haag.

Activisten hebben de laatste maanden vaker toegeslagen in Europese musea, maar in Nederland was het de eerste keer. Ze vragen aandacht voor de destructieve gevolgen van klimaatverandering. Tot nu toe zijn daarbij geen kunstwerken beschadigd geraakt, maar de museumwereld is er niet gerust op dat dit zo blijft.

Een van de activisten in het Mauritshuis had zijn hoofd vastgeplakt aan de glasplaat nadat hij was overgoten met een rode substantie; op een filmpje van de actie lijkt het te gaan om tomaten uit blik. Een andere plakte zijn hand vast aan de groene wand naast het kunstwerk. Ze waren uitgedost in shirts van de Britse actiegroep Just Stop Oil, die heeft laten weten niet achter deze stunt te zitten maar die wel gerechtvaardigd vindt, gezien de ernst van de klimaatcrisis. De Haagse politie heeft drie Belgen opgepakt.

Een van de activisten merkte op dat het bijna vierhonderd jaar oude schilderij achter glas zit en dus geen gevaar loopt. Ook bij eerdere bekladdingsacties – zoals afgelopen weekend, toen klimaatactivisten in het Duitse Potsdam een schilderij van Monet met aardappelpuree insmeerden – raakten de kunstwerken zelf niet beschadigd met dank aan een glasplaat.

‘Naïef’

Toch is het ‘naïef’ om te denken dat glas alle beschadigingen kan voorkomen, vindt Vera Carasso, directeur van de Museumvereniging, dat de belangen van Nederlandse musea behartigt. Volgens haar is het wel degelijk mogelijk dat vocht tussen de lijst en de glasplaat doorlekt en zo vlekken aan de randen veroorzaakt. ‘Daarnaast moet een stuk weer worden schoongemaakt. Het moet van de muur, het schilderij moet uit de lijst. Bij al die stappen is er een risico op beschadiging. Die verstoring is al kwalijk.’

Ze vreest dat een radicalere activist een keer kiest voor een schilderij zonder glas ervoor. Volgens Carasso is dergelijk museumglas, dat speciaal is ontspiegeld om zo min mogelijk op te vallen, zeer duur. Sommige kunstwerken zijn bovendien te groot voor beglazing, of bevatten driedimensionale elementen die de plaatsing van glas verhinderen.

Dat de acties ook bij beglaasde kunstwerken voor schade kunnen zorgen, is intussen wel duidelijk. Zo lijmden een man en een vrouw zichzelf in augustus vast aan de Sixtijnse Madonna in een museum in het Duitse Dresden. Het museum denkt tot 5.000 euro kwijt te zijn aan restauratiekosten, plus 7.000 euro aan gemiste inkomsten door de sluiting van het museum, en wil de schade verhalen op de activisten. Bij sommige kunstwerken wordt bovendien veel waarde aan de lijst gehecht, omdat het er origineel omheen zat of de kunstenar het zelf heeft uitgekozen.

Tubetje lijm

Het is nauwelijks te voorkomen dat iemand een tubetje lijm meeneemt, zegt Vera Carasso. Ze zegt desondanks te vrezen dat de besmeuringsacties leiden tot extra beveiligingsmaatregelen, die bezoekers bijvoorbeeld op meer afstand zetten van kunstwerken. Veel musea vinden klimaatproblematiek een belangrijk onderwerp, stelt ze. ‘Musea zijn juist een plek waar dit soort thema’s worden aangesneden, met het publiek, met kunstenaars en ook met klimaatactivisten. Maar niet op deze manier.’