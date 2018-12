Meisje (16) doodgeschoten in fietsenhok van vmbo-school in Rotterdam

Een 16-jarig meisje is dinsdagmiddag omgekomen bij een schietpartij in een fietsenhok van het Rotterdam Designcollege, een vmbo-school in de Essenburgstraat. Een 31-jarige verdachte uit Rotterdam is even verderop op de Bergselaan opgepakt. De politie is een groot onderzoek gestart.