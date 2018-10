Meisje (15) blijkt bestuurder auto dodelijk ongeluk Limburg, niet haar 29-jarige broer

Een dodelijk ongeluk op een plattelandsweg in de Limburgse gemeente Echt, waarbij in maart een meisje van 15 verongelukte en een meisje van 14 zwaar gewond raakte, blijk veroorzaakt te zijn door hun 15-jarige vriendinnetje die de grijze Peugeot bestuurde. Dat heeft het Openbaar Ministerie in Limburg dinsdag bekendgemaakt.

Foto ANP

In de auto, die in de nacht van vrijdag op zaterdag rond half 1 tegen een boom botste, zaten vier personen. Aanvankelijk had de 29-jarige eigenaar van de Peugeot gezegd dat hij de bestuurder was.

Tijdens het politie-onderzoek zijn filmpjes gevonden die de jongeren op hun smartphone hebben gemaakt tijdens het rijden. Daarop was al te zien dat het 15-jarige meisje, het zusje van de 29-jarige man, achter het stuur van de auto zat, maar niet ten tijde van het fatale ongeval.

Filmpje opgedoken

Volgens het OM is de afgelopen weken een nieuw filmpje ontdekt waarop te zien is dat het meisje de auto ook nog enkele seconden voor het ongeval bestuurde. Waarom dat cruciale filmpje van vlak voor het ongeluk nu pas is gevonden, kon het OM dinsdag niet zeggen. Broer en zus hebben de ware toedracht van het ongeluk inmiddels toegegeven. De 29-jarige broer had de schuld van het ongeluk op zich genomen om zijn minderjarige zusje uit de wind te houden.

Het OM vervolgt het 15-jarige meisje voor het veroorzaken van een verkeersongeval met de dood en zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. In de volksmond heet dat: dood door schuld. Haar 29-jarige broer uit Echt heeft het ongeluk weliswaar niet zelf veroorzaakt, maar wordt wel vervolgd voor het medeplegen van het ongeval. ‘Hij heeft zijn zusje laten rijden, waardoor deze gevaarlijke situatie heeft kunnen ontstaan’, aldus het OM. Het 15-jarige meisje wordt verder ook vervolgd voor het rijden zonder rijbewijs.

Het viertal kwam terug van een feestje. Volgens het OM was er geen alcohol in het spel, ook niet bij de 29-jarige verdachte. Toen de hulpdiensten na een 112-melding ter plekke kwamen, waren broer en zus (die allebei voorin de auto zaten) vermoedelijk al uitgestapt. Zij zijn mogelijk gered door een airbag. De klap van het ongeluk kwam vooral hard aan op de achterbank, waar de slachtoffers zaten.

Waarheid

In De Limburger zegt de vader van het overleden meisje, dat tien dagen voor haar 16de verjaardag stierf: ‘Wat me het meeste zeer doet, is dat mijn dochter dood is en dat iemand heeft gelogen over wat er is gebeurd. Ik heb altijd al vermoed dat het verhaal niet klopte, ook omdat er veel geruchten daarover de ronde deden. Ik ben opgelucht dat de waarheid nu naar boven komt, maar ik blijf met veel vragen zitten.'