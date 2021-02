Megxit is Megxit: breuk Harry en Meghan met Britse koningshuis is definitief

Prins Harry en Meghan (links) met koningin Elizabeth (uiterst links) en prins William en Kate. Beeld WireImage

Het duo had vorig jaar al bekendgemaakt een eigen leven te beginnen in California, en na het een jaar te hebben aangezien, heeft koningin Elizabeth de conclusie getrokken dat er geen sprake van zijn van een terugkeer of een koninklijke latrelatie.

Dit betekent onder meer dat Harry niet langer zijn militaire uniform met bijbehorende medailles mag aantrekken bij officiële gelegenheden. Dat is een zware klap voor de prins, die twee keer heeft gediend in Afghanistan en zich verbonden voelt met het leger. Tevens zal hij niet langer beschermheer zijn van organisaties die banden hebben met het koningshuis, zoals de rugbybond, de Gemenebest-stichting en het National Theatre.

A Buckingham Palace statement on The Duke and Duchess of Sussex :arrow_right:https://t.co/nl7RiZmGiZ — The Royal Family (@RoyalFamily) 19 februari 2021

‘De hertog en hertogin blijven geliefde leden van de familie’, zo maakte Buckingham Palace bekend. De Hollywood-levensstijl van Harry en Meghan verhoudt zich slecht tot een bestaan vol koninklijke verplichtingen. Het duo heeft miljoenencontracten getekend met Netflix en Spotify. Begin volgende maand maken ze hun opwachting bij de talkshow van Oprah Winfrey, een goede vriendin van Meghan. Ze wonen in een enorme villa in Beverly Hills, te midden van de filmsterren.

De populariteit van zowel Harry als Meghan is in Groot-Brittannië het afgelopen jaar sterk gedaald. Alleen prins Andrew heeft slechtere waarderingscijfers. Ze leven op gespannen voet met de Engelse pers, die volgens hen te weinig respect heeft voor hun privacy. Afgelopen weekeinde werd bekendgemaakt dat Meghan weer zwanger is.