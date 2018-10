Meghan en Harry verwachten hun eerste kindje - wordt de kleine geboren op Brexit-dag?

England Expects ! Geen lucratief Brexit-akkoord, maar wel een koninklijke baby. Alsof het zo gepland was hebben prins Harry en zijn echtgenote Meghan aan het begin van een spannende Brexit-week aangekondigd dat ze in het voorjaar hun eerste kind verwachten. De kans dat de baby wordt geboren op Brexit-dag, 29 maart, draagt bij aan de voorpret in het Verenigd Koninkrijk.

Prins Harry en Meghan Markle. Foto epa

De hertog en hertogin van Sussex, zoals Harry en Meghan officieel heten, hebben het nieuws eind vorige week aan de rest van de familie bekend gemaakt. De familie was bijeen om Eugenie, dochter van prins Andrew en Sarah Ferguson, te zien trouwen met wijnhandelaar Jack Brooksbank. De bruiloft vond plaats in dezelfde kapel bij Windsor Castle waar Harry en Meghan in mei hun bruiloft vierden.

Bij het huwelijk van Eugenie waren onder anderen Stephen Fry, Kate Moss, Demi Moore, Ricky Martin en Tracey Emin aanwezig. De 28-jarige Eugenie was vastbesloten om net zo’n mooie dienst te hebben als Meghan, wat tot kritiek leidde omdat niet duidelijk was waarom de Britse belastingbetaler in deze krappe tijden twee miljoen pond (2,3 miljoen euro) moest neertellen voor een feest van nummer negen in de lijn der Britse troonopvolging.

'Nutteloze nichtjes’

Eugenie en haar twee jaar oude zus Beatrice proberen een gewoon leven te leiden – de een werkt in de moderne kunst, de ander is iets hoogs bij een Amerikaans techbedrijf – maar ze blijven prinsessen van ’s werelds meest vooraanstaande koningshuis. Soms worden de kinderen van Prins Andrew weleens aangeduid als de nutteloze nichtjes al verrichten ze ook veel liefdadigheidswerk, de belangrijkste taak tegenwoordig van de Windsors.

In een vergelijkbare situatie zal de zoon of dochter van Harry en Meghan belanden, al zal dit koningskind twee treden hoger op de ladder van troonopvolging komen te staan. Voor de twee pasgetrouwden, die zeer gelukkig overkomen, is het een groot moment. Net voor de bekendmaking zijn ze gearriveerd in Australië voor hun eerste koninklijke tournee. Er werd al over een zwangerschap gespeculeerd omdat Meghan bij aankomst twee paarse mappen voor haar buik hield.