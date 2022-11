Megazaak mestfraude rond Limburgs adviesbureau trapt af: verdenking van ‘criminele organisatie’

Bergs Advies is specialist op het gebied van mestwetgeving. Beeld ANP

Liefst zes fraudedossiers presenteert het Openbaar Ministerie (OM) in de rechtbank van Den Bosch vanaf maandag op in totaal vier zittingsdagen. Het OM ziet Bergs Advies als een belangrijke schakel in georganiseerde mestfraude. Het bedrijf uit het Limburgse Heythuysen zou ‘actief meedenken’ met zijn klanten om de hand te lichten met de mestwetgeving en zou daartoe documenten vervalsen. Dat betreft onder meer het op papier ophogen van de melkopbrengst van een melkveehouderij, om op die manier meer mest te mogen produceren. Of gemeentegrond aan het bedrijf van een klant toerekenen, ook weer om meer mest te mogen uitrijden.

De zes gevallen zijn volgens het OM ‘een dwarsdoorsnede’ van de fraude die Bergs Advies pleegde en die het de kenmerken van een criminele organisatie verschaft. ‘Het doel van deze organisatie was het misleiden van de overheid, waaronder de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, red.) en RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, red.) , door de klanten (veehouders en akkerbouwers) te helpen de complexe regelgeving te ontduiken.’

Bergs Advies is een van de grootste Nederlandse agrarische adviesbureaus en dé specialist op het gebied van mestwetgeving, die vaak in agrarische media optreedt. Het bedrijf met een kleine veertig adviseurs bedient honderden klanten die samen een kwart van de Nederlandse varkens en kippen bezitten en veelal met hun mest omhoog zitten.

‘Wie niet meedoet, heeft geen werk’

Nederland kent een flink mestoverschot: de veestapel produceert veel meer mest dan er op eigen grond mag worden uitgereden. Het afvoeren van mest naar een mestverwerker of naar het buitenland is uiterst kostbaar, vooral voor varkenshouders die weinig eigen grond hebben. Met behulp van adviseurs de randjes van de regelgeving opzoeken – of overschrijden – is daarom lonend. Volgens het Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021 van OM, politie, omgevingsdiensten en NVWA is mestfraude in allerlei vormen nog steeds wijdverspreid en de pakkans klein. De schade aan natuurgebieden en water van het teveel aan mest (stikstof en fosfaat) is groot.

Zes jaar geleden kreeg het OM ‘negatieve signalen’ binnen over Bergs Advies. Een jaar later werd het bureau veroordeeld voor valsheid in geschrifte in een mestfraudezaak rond een Limburgse varkensboer. Ondertussen wees onderzoek van NRC naar Bergs als spil in grootschalige mestfraude in het zuiden. ‘Wie niet meedoet, heeft geen werk’, aldus een betrokkene destijds. Eind 2018 deden politie, FIOD en de opsporingsdienst van de NVWA invallen bij het kantoor en op privéadressen van bestuurders en klanten. Het justitiële onderzoek besloeg vele jaren. Vorig jaar nog werd de inhoudelijke behandeling uitgesteld vanwege de ‘complexiteit’ van de zaak. Opvallend is dat veel van de vermeende strafbare feiten plaatsvonden in de periode na de eerdere veroordeling en de NRC-publicaties.

Opsporen en veroordelen mestfraude is lastig

Maandag gaat die inhoudelijke behandeling dus eindelijk beginnen. Voor zowel het OM als de agrarische sector staat er veel op het spel. Bestrijding van mestfraude is al jaren topprioriteit, maar opsporen en veroordelen lastig. Voor de Europese Commissie zou dat meegespeeld hebben in de beslissing om Nederland de uitzonderingspositie (derogatie) af te nemen. De Nederlandse boer mag nu nog meer stikstof uit dierlijke mest op zijn land brengen dan de Europese norm. Door het verdwijnen van de derogatie neemt het mestoverschot toe en daarmee de prikkel om te frauderen.

Mocht het tot een veroordeling komen, dan is dat een klap voor het bedrijf en het aanzien van de agrarische sector. Bergs Advies is dan geen betrouwbaar onafhankelijk bureau meer dat gegevens kan aanleveren voor onder meer vergunningverlening. Theo Linssen, advocaat van het bureau, is vol vertrouwen, liet hij vorig jaar aan NRC weten. ‘Ze hebben vijfduizend dossiers meegenomen. Nu komen ze met zes dossiers waarvan er een al geschikt is. De resterende vijf dossiers zijn stuk voor stuk uit te leggen. En van een criminele organisatie is geen sprake.’