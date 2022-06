Megaproces aanslagen Parijs eindigt: Salah Abdeslam komt nooit meer op vrije voeten

Beeld AFP

Een levenslange celstraf zonder mogelijkheid op eerder vrijkomen is de ‘enige sociaal aanvaardbare reactie om de samenleving te beschermen’ tegen de gevaarlijke ideologie van Abdeslam, zo verdedigde de openbaar aanklager de strafeis tegen de man die op 13 november 2015 deel uitmaakte van het moordcommando dat 130 dodelijke slachtoffers maakte.

Woensdagavond heeft de Franse rechter daarmee ingestemd. Abdeslam, de enige nog levende dader, krijgt levenslang zonder kans op vervroegde vrijlating. Dat is uitzonderlijk in Frankrijk – slechts vier keer eerder werd een dergelijke straf opgelegd.

Naast Abdeslam stonden nog negentien mannen terecht voor betrokkenheid bij de aanslagen, van wie er vijf vermoedelijk zijn omgekomen in Syrië of Irak. Twee van de nog levende handlangers, Osama Krayem en Soufian Ayari, moeten 30 jaar de cel in. Na tweederde uit te hebben gezeten mogen ze beroep doen op voorwaardelijke vrijlating. De beide Syriëgangers reisden op de dag van de aanslagen naar Schiphol, vermoedelijk om daar een aanslag te plegen. Daarover heeft het proces echter geen helderheid kunnen scheppen; beide beklaagden zwegen tijdens hun verhoor. Mohammed Bakkali, die al 25 jaar cel kreeg voor een verijdelde aanslag in de Thalys, wacht 30 jaar gevangenisstraf voor betrokkenheid bij de organisatie van de aanslagen.

Mohammed Abrini wacht levenslang, na 22 jaar mag hij beroep doen op voorwaardelijke vrijlating. Abrini, die bij Islamitische Staat in Irak en Syrië heeft gevochten, zou zich naar eigen zeggen hebben moeten opblazen in plaats van Abdeslam, maar zag daar (net als Abdeslam later) van af. Abrini werd gearresteerd na de aanslag op het Brusselse vliegveld Zaventem, waar hij op camerabeelden zichtbaar was als de man met de vissershoed.

Bij verstek veroordeeld

Vijf van de beklaagden in het proces zijn vermoedelijk omgekomen in Syrië of Irak. Omdat hun dood nooit is bevestigd, worden zij bij verstek veroordeeld. Drie van hen, sponsor van de aanslagen Oussama Atar, en de broers Fabien en Jean-Michel Clain, krijgen net als Abdeslam levenslang zonder mogelijkheid op vervroegde vrijlating. Twee anderen Omar Darif, alias Ahmad Alkhald en Obeida Aref Dibo, moeten hun straf nog horen. Tegen hen is levenslang geëist. Ook Ahmed Dahmani wordt bij verstek veroordeeld, omdat hij een gevangenisstraf in Turkije uitzit. Het OM eiste 30 jaar gevangenisstraf.

De overige handlangers die onder meer paspoorten, vervoer of huisvesting voor de daders regelden, kregen mildere straffen opgelegd. Het gaat om Syriëgangers Muhammad Usman (18 jaar) en Adel Haddadi (18 jaar), Mohammed Amri (8 jaar), Ali El Haddad Asufi (10 jaar), Yassine Atar (8 jaar), Hamza Attou (4 jaar), Ali Oulkadi (5 jaar), en Abdellah Chouaa (4 jaar).

Farid Kharkhach, tegen wie zes jaar celstraf was geëist, is de enige onder de 20 beklaagden die niet schuldig werd bevonden aan alle aanklachten. Hij werd wel veroordeeld tot twee jaar cel voor een criminele samenzwering om fraude te plegen.

Met het vonnis woensdagavond komt een einde aan het megaproces dat bijna tien maanden in beslag heeft genomen en het grootste Franse strafproces is sinds de Tweede Wereldoorlog.