Megajacht Jeff Bezos heeft Rotterdamse haven bereikt zonder ontmanteling iconische Hef

Begin dit jaar kwam naar buiten dat Bezos, oprichter van Amazon en een van de rijksten der aarde, een superjacht had besteld bij de scheepswerf Oceanco in Alblasserdam. Om het schip naar zee te krijgen zou het in eerste instantie langs de de iconische brug moeten waar het met masten van 70 meter hoog niet onderdoor past.

Het bedrijf zou daarom van plan zijn geweest om een vergunning aan te vragen om de historische Hef te ontmantelen. De geruchten daarover zorgden voor een storm aan kritiek. In 2017, na een grondige renovatie, had de gemeente Rotterdam nog beloofd dat het rijksmonument in principe nooit meer gedemonteerd mocht worden.

Eind juni bleek al dat scheepswerf Oceanco voorlopig niet van plan was om een aanvraag te doen voor de ontmanteling van De Hef. Het bedrijf was geschrokken van de ophef en medewerkers voelden zich bedreigd, zo bleek uit een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur van Trouw. De Rotterdamse wethouder Vincent Karremans schreef dat de brug de komende tijd niet zou worden ontmanteld.

Nu het schip zonder masten naar de Rotterdamse Eemhaven is gebracht, hoeft De Hef in ieder geval niet uit elkaar voor Bezos’ schip. Transportbedrijf Koninklijke van der Wees, dat werd ingehuurd voor de klus, meldt aan de maritieme nieuwssite Schuttevaer dat het schip een andere route heeft afgelegd en De Hef ‘niet is gepasseerd’.

Het megajacht ligt momenteel bij de scheepswerf van Greenport waar de masten er alsnog op kunnen worden gezet. Tussen de huidige ligplaats en de Noordzee liggen geen bruggen waardoor het schip, als het eenmaal af is, zonder oponthoud naar zee kan.

Grootste superjacht ooit

De 127 meter lange driemaster, nu nog bekend onder de naam Project Y721, is het grootste superjacht dat ooit is gebouwd in Nederland. Naar verluidt betaalt Bezos zo’n 430 miljoen euro voor het schip.

Nederlandse scheepswerven hebben zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in de lucratieve bouw van superjachten voor de allerrijksten. Omdat de vaarwegen van en naar de locatie van hun werven, soms ver landinwaarts, oorspronkelijk niet is bedoeld voor de enorme gevaartes, leidt het transport van de jachten tot logistieke problemen. Begin dit jaar paste een megajacht van 80 meter niet onder een brug bij Heusden.

Het kan dat De Hef de komende jaren alsnog uit elkaar moet voor het transport van een landinwaarts gebouwd superjacht. De gemeente Rotterdam heeft met scheepswerven afgesproken dat de brug twee keer per jaar voor maximaal drie weken uit elkaar mag, mits daarvoor een vergunning is afgegeven.