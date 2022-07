Megabatterijen moeten als wondersponzen obstakels voor de energietransitie uit de weg ruimen

De Rhino-batterij van Giga Storage in Lelystad, met 12 megawatt de grootste batterij van Nederland. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Als het om gigabatterijen gaat, zijn best wel veel dingen een no brainer. Dat zegt Maarten Quist, medeoprichter van het bedrijf Giga Storage, ontwikkelaar en uitbater van gigabatterijen. Een no brainer is een besluit waar je niet lang over hoeft na te denken, gewoon doen.

Niet veel Nederlanders zullen dat gevoel hebben als het om een gigabatterij gaat. Als ze al weten wat het is. Een gigabatterij is een enorme accu, metershoog en meterslang. In Nederland staat er een bij Lelystad, die van Giga Storage is. De installatie, Rhino (neushoorn) genaamd, heeft een vermogen van 12 megawatt en is de grootste van Nederland.

Wat moet dat gevaarte in een weilandje bij Lelystad? Gigabatterijen zijn de wondersponzen voor de energietransitie, zeggen Quist en zijn mede-oprichter Lars Rupert. Ze kunnen helpen gas- en kolencentrales te vervangen. Ze kunnen helpen de problemen op het overbelaste stroomnet op te lossen. Dus zijn deze enorme batterijen goed voor het klimaat en de energietransitie.

Bedrijf: Giga Storage Sinds: 2018 Aantal werknemers: 30 Omzet: 3 miljoen euro

Overschotten duurzame stroom

In 2018 richtten Quist en Rupert hun bedrijf op met het doel alle fossiele elektriciteitscentrales vervangen. Niet meteen morgen of volgend jaar, maar wel relatief snel. Hoe kan een batterij een gascentrale vervangen? Rupert rekent voor: ‘Op 5 hectare kun je een gigabatterij zetten met het vermogen van een gascentrale.’ Dat is relatief weinig ruimte. Maar een gascentrale kan dag in dag uit draaien en een batterij is vroeg of laat leeg − zelfs als-ie giga is. Maar straks − zeg over tien jaar − is er zoveel windenergie op zee en land en staan er zoveel zonnepanelen opgesteld, dat er gemiddeld genoeg energie is.

Het woord gemiddeld is cruciaal: soms is er veel te veel groene elektriciteit en soms bijna niks. En precies daar helpen gigabatterijen, die overschotten duurzame stroom kunnen absorberen. En weer afgeven als er te weinig is. Dan zijn geen gascentrales meer nodig om bij elektriciteitskrapte bij te springen. Behalve die paar weken in de winter als de zon nauwelijks schijnt, het niet waait en de vraag naar stroom groot is. ‘Dan heb je ook centrales op groene waterstof nodig’, zegt Quist.

Ook het andere probleem, het overbelaste stroomnet, kunnen batterijen helpen oplossen. Het stroomnet is vol, melden netbeheerders. Code rood. Dat klopt, en ook weer niet. Want de meeste tijd wordt het net op maar een klein deel van zijn capaciteit gebruikt, net als bij een snelweg. Het stroomnet moet echter altijd aan de maximale vraag kunnen voldoen. Er mag in snelwegtermen nooit een file staan. Gebeurt dat wel, dan is er overbelasting en kan een deel van Nederland zonder elektriciteit komen te zitten. Vandaar dat het net ‘vol’ is, tot frustratie van ondernemingen en instellingen die een nieuwe of zwaardere aansluiting nodig hebben.

CFO Lars Rupert en COO Maarten Quist. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Gigabatterijen kunnen dit probleem helpen oplossen. Vul ze als het rustig is op het net en ontlaadt ze als de stroomvraag groot is. Door ze dicht bij bijvoorbeeld een industrieterrein te plaatsen, hoeft het netwerk vaak niet of minder sterk verzwaard, is het idee. ‘Wij kunnen die pieken eruithalen en daarmee het net ontlasten’, zegt Rupert.

Plaats gigabatterijen bij zonneparken en windfarms in het oosten en noorden van het land, waar nu vaak overschotten zijn die maar lastig naar het westen getransporteerd kunnen worden, doordat het net de toevoer niet aankan. En zet in het westen een paar grote accu’s die zich in de rustige nachtelijke uren vol zuigen, zodat ze overdag, als de stroomvraag groot is, extra energie kunnen leveren.

Honderden euro’s per megawattuur

Giga Storage verdient geld aan prijsverschillen in duurzame stroom. Die is gratis of zelfs negatief geprijsd als er heel veel van is (accu's worden gevuld), en juist extreem duur bij tekorten (goedkope stroom uit accu’s wordt verkocht). Het verschil kan oplopen tot honderden euro’s per megawattuur, dus slim opereren is lucratief.

Helaas beschouwt de wet grote batterijen nu als extra capaciteit. Een grote batterij als de Rhino wordt gezien als extra belasting. Daarom moet, ook volgens de wet, de netbeheerder eerst dikke kabels leggen, voordat de batterij aangesloten mag worden. ‘Precies de verkeerde volgorde’, zegt Quist. ‘Een accu helpt juist het net te ontlasten, als je hem goed inzet.’ Dus moet de wet aangepast; daar wordt aan gewerkt. Liander begon onlangs een pilot met Giga Storage om praktijkervaring op te doen.

Een groter probleem, zeggen de mannen, is dat we nu moeten betalen voor transportkosten van elektriciteit: als de batterij stroom van het net haalt, wordt ze gezien als afnemer en daarvoor moet betaald. Transportkosten zijn hoog: ze kunnen meer dan 80 procent van alle operationele kosten bedragen, waardoor de businesscase niet meer rendabel is, zegt financiële man Rupert.

Transportkosten

Terwijl een batterij ook financieel gunstig kan uitpakken voor de netbeheerder. Met een batterij van 10 megawatt kun je zomaar het dubbele aantal extra klanten aansluiten, zegt Giga Storage. Die klanten betalen allemaal aansluitkosten aan de netbeheerder. Die nu ook nog eens bij Giga Storage aanklopt voor transportkosten. ‘Terwijl we juist onderdeel zijn van het stroomnet.’ Giga Storage verbruikt zelf geen stroom (op energieverliezen na), we helpen het net juist in balans te houden, zegt het bedrijf.

Wat maakt Giga Storage uniek? Een batterij is een batterij, zou je zeggen. Klopt, zeggen de mannen. Het is onze software die het hem doet. Hoe zorg je ervoor dat je tegen de laagste kosten oplaadt en tegen de meeste opbrengst ontlaadt? Aan dat vraagstuk werken meerdere ict’ers. Wie dat spel het best beheerst, beheerst de markt. Daarom wilden ze er vroeg bij zijn. No brainer.