Megabatterijen houden het stroomnet na 2030 overeind. Maar de tijd dringt

Megabatterij ter grote van een container in de weilanden bij Lelystad. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Nederland haalt steeds meer elektriciteit uit zon en wind, maar de levering daarvan is wispelturiger dan de constante stroom uit kolen- en gascentrales. Om de groene pieken en dalen beter te kunnen opvangen, zijn enorme batterijen nodig. Die kunnen het teveel aan elektriciteit absorberen als een spons, en juist leveren als het even minder waait, of de zon niet schijnt.

Als er straks geen kolencentrales meer zijn om bij te springen, dreigen na 2030 op sommige momenten elektriciteitstekorten, waarschuwde Tennet onlangs. Deze tekorten kunnen eigenlijk maar op één manier worden opgelost, zegt Mike ten Wolde, adviseur business development bij de netbeheerder: ‘Met lithiumbatterijen. Die kunnen snel véél elektriciteit leveren.’ En, niet onbelangrijk, de technologie is nu beschikbaar. Dat geldt niet voor veel alternatieven die nog in ontwikkeling zijn.

Over de auteur

Bard van de Weijer is economieredacteur van de Volkskrant en specialist op het gebied van de energietransitie. Hij richt zich op de vraagstukken waar consumenten, bedrijven en overheden voor staan.

Om zeker te zijn dat ook na 2030 altijd elektriciteit uit het stopcontact komt, is ongeveer negen gigawatt aan accucapaciteit nodig, vergelijkbaar met negen flinke gascentrales. Deze megabatterijen moeten over het land worden verspreid, liefst op plaatsen waar veel duurzame elektriciteit wordt opgewekt en relatief weinig verbruik is.

Uit de inventarisering van Tennet blijkt dat de grootste batterijen nodig zijn in Flevoland (dat veel windmolens telt), Noord-Brabant en Groningen. ‘Hoewel in Noord- en Zuid-Holland ook veel windenergie van zee aan land komt, zijn ze hier minder nodig’, zegt Ten Wolde. ‘Omdat langs de kust veel grootverbruikers zitten, zoals Tata en de havens met hun industrieën.’

Voor 62 gigawatt aan aanvragen

Op het oog lijkt er genoeg aanbod: Tennet heeft voor maar liefst 62 gigawatt aan aanvragen liggen, ruim zes keer meer dan op papier nodig is. Maar waarschuwt Ten Wolde: een aanvraag betekent nog niet dat een megabatterij er ook echt komt. Omdat het stroomnet overvol is, reserveren sommige partijen vast capaciteit. Om straks niet achter het net te vissen.

Verder is het niet zeker of deze megabatterijen wel op de beste plaats aan het net komen te hangen. Wanneer ze bij wijze van spreken allemaal in Drenthe worden neergezet, veroorzaken ze juist extra opstoppingen. Dan is het middel erger dan de kwaal.

‘Sommige gemeenten bellen ons al in paniek omdat ze voor 1.600 megawatt (ongeveer twee gascentrales, red.) aan aanvragen hebben liggen’, schetst Ten Wolde. ‘Dat is nogal fors.’ Vandaar dat Tennet heeft aangegeven hoeveel capaciteit per provincie nodig is. Over een half jaar komt er een meer gedetailleerd overzicht.

Succesvol in de opwek

Nederland is de laatste jaren enorm succesvol in de opwek van groene stroom, zegt Ten Wolde. ‘Dat is echt wel iets om trots op te zijn. Maar de keerzijde is dat het elektriciteitssysteem steeds dynamischer wordt en daardoor moeilijker in de lucht te houden is.’

Tennet kan echter niet afdwingen dat de juiste hoeveelheid batterijen op de juiste plaats komen; dat is aan de markt. ‘Vandaar dat we in een vroeg stadium met dit voorstel komen’, zegt de batterij-expert. Veel tijd is er niet meer; als de eerste megabatterijen in 2025 aan het net komen te hangen, moet gemiddeld één grote batterij per kwartaal worden aangesloten om in 2030 negen gigawatt capaciteit te hebben. ‘Onze zorg is dat we het niet halen’, zegt de specialist.

En dan? Dan zijn er niet veel opties. Meer gascentrales bouwen bijvoorbeeld, maar dat vergt ook tijd. Of de kolencentrales langer open houden, maar beide opties leiden tot ongewenste CO2-uitstoot. Of accepteren dat er misschien niet altijd elk moment van de dag voldoende stroom beschikbaar is. ‘Batterijen zijn echt de beste optie’, zegt Ten Wolde. ‘Als we gezamenlijk alles op alles zetten, is het haalbaar.’