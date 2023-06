‘Megabatterij’ niet altijd goede investering, zegt Rabobank

Mega-batterijen bij Lelystad. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Grote batterijen worden de komende jaren belangrijker om het stroomnet in balans te houden, nu er steeds meer groene elektriciteit wordt opgewekt. Het aanbod daarvan fluctueert sterk. Batterijen kunnen helpen deze overschotten te absorberen en ze weer af te geven als er te weinig elektriciteit is, bijvoorbeeld als de wind gaat liggen of als de zon niet schijnt.

Door elektriciteit slim op te slaan en weer af te geven, ontstaat een verdienmodel. Hoe groter de prijsschommelingen, hoe meer geld er verdiend kan worden.

Maar het is onzeker of er een goede businesscase te maken is met deze handel in elektriciteit, stellen onderzoekers van Rabobank. Volgens hen is het onzeker is of de stroomprijzen de komende jaren heviger zullen gaan schommelen, of dat de pieken juist zullen afvlakken.

Dit laatste kan gebeuren als er veel nieuwe batterijsystemen aan het stroomnet worden gekoppeld. Bij hoogspanningsbeheerder Tennet is inmiddels al voor ruim 40 gigawatt aan aansluitingen voor accu’s aangevraagd, wat veel meer is dan de verwachte maximale stroomvraag in 2030.

Van dure naar goedkope momenten

‘Welk deel van die 40 gigawatt uiteindelijk uitgevoerd gaan worden, is dus de grote vraag', zegt Sanne de Boer, specialist energietransitie bij Rabobank. Daarnaast kunnen elektrische auto’s en warmtepompen ook helpen om de vraag naar elektriciteit te verschuiven van dure naar goedkope momenten.

Tijdens de energiecrisis van 2022 waren de prijsverschillen extreem groot, doordat elektriciteit opgewekt met fossiele stroom kostbaar was, terwijl groene stroom niet duurder werd. Op momenten met veel aanbod van groene stroom was de uurprijs daardoor laag, terwijl op andere momenten de prijs door het dak ging.

Maar nu de energieprijzen weer zijn gedaald, neemt ook het verdienpotentieel van batterijen af. In 2022 was het verschil tussen het duurste uur per dag en het goedkoopste, gemiddeld 205 euro per megawattuur. In de eerste vijf maanden van dit jaar was dat gedaald naar 106 euro. Dat is overigens nog flink meer dan vóór de energiecrisis: in 2019 bedroeg het verschil gemiddeld slechts 27 euro.

Door de onzekerheid is het volgens Rabobank ‘niet aan te raden’ te investeren in een batterij die uitsluitend waarde levert door te handelen in stroom. Voor bedrijven die een batterij combineren met andere taken, bijvoorbeeld om de stroom van de eigen panelen op te slaan, of om een kostbare zware stroomaansluiting te vermijden, is de investering minder riskant.