Meevliegen wordt moeilijker voor troosthond (en verboden voor pauw, stekelvarken en slang)

Met name de laatste groep ‘therapeutische dieren’ wordt kritischer tegen het licht gehouden. De veranderende mores rond vliegende beesten is ook buiten de VS voelbaar. De KLM hanteert sinds deze maand een ander dierenregime. ‘Vanaf 1 december 2018 mag u alleen op vluchten van, naar of via de Verenigde Staten uw emotionele assistentiehond meenemen in de cabine’, zo laat de luchtvaartmaatschappij klanten weten.

KLM’s koerswijziging valt samen met die bij zijn Amerikaanse partner, Delta Airlines. De op een na grootste luchtvaartmaatschappij ter wereld volgt sinds dinsdag striktere regels. Als een vlucht langer duurt dan acht uur mogen therapeutische assistentiehonden niet meer mee. De cabine gaat ook dicht voor pups jonger dan vier maanden.

Beestenboel

In de VS gaat het roer om, want de beestenboel aan boord loopt uit de hand. Sinds 2015 is het aantal meereizende therapiedieren met 150 procent toegenomen. In 2016 namen reizigers in de VS 481 duizend troostdieren mee op hun vlucht; vorig jaar was dat aantal al uitgedijd naar 751 duizend. Cijfers over dit jaar zijn nog niet beschikbaar.

De Amerikaanse luchtvaart kent sinds 1927 de traditie dat luchtreizigers die fysieke of emotionele steun nodig hebben van hun huisdier die mogen meenemen in de cabine. Maar passagiers melden zich steeds meer met wel heel exotisch gezelschap, van slangen tot suikereekhoorns, kalkoenen en wasberen. In januari was er trammelant toen op de luchthaven van Newark een vrouw zich meldde met haar steun en toeverlaat Dexter, een pauw.

In oktober kreeg een passagier op een vlucht van Frontier Airlines te horen dat ze het vliegtuig moest verlaten omdat ze een eekhoorn bij zich had. De huisregels staan hond of kat als ‘assistentiedier’ toe, maar ‘geen ongebruikelijke of exotische dieren, zoals knaagdieren, reptielen, insecten, stekelvarkens en konijnen’. Toen de vrouw weigerde uit te stappen werd het toestel ontruimd, zodat de politie haar kon afvoeren.

28 hechtingen

Een ander probleem is de overlast die meereizende dieren kunnen veroorzaken. Meer dan eens vlogen zogenaamde therapeutische viervoeters echte hulphonden naar de keel, of zetten ze hun tanden in een passagier, zoals begin dit jaar in Atlanta gebeurde. Het slachtoffer moest op 28 plekken worden gehecht.

Andere reizigers lijken elk gebrek aan te wenden om te voorkomen dat Fido of Felix tegen betaling in een speciale sectie van het bagageruim verdwijnt. Dat laatste kan in de papieren lopen, zo blijkt uit de toeslagen die KLM rekent. Afhankelijk van het gewicht van het beestje lopen de kosten op van 100 euro tot 200 euro, en als een overstap langer dan twee uur duurt worden Tarzan en Felix verzorgt in het dierenhotel à 150 euro per verblijf.

Al langer eisen Amerikaanse luchtvaartbedrijven dat de komst van ‘emotional support animals’ van tevoren wordt aangekondigd en dat de noodzaak van het dierlijke gezelschap wordt bewezen. De KLM eist aanmelding twee etmalen voor aanvang van de vlucht en een verklaring van medische noodzaak.

De nieuwe regels gelden niet voor hulphonden die blinde of dove baasjes helpen, autismehonden en epilepsiehonden, aldus KLM.

Minipaard welkom

Niet overal gaan de deuren dicht. Alaska Airlines besloot oktober minipaarden toe te laten. De beestjes van een halve meter tot een meter hoog en tussen 30 en 45 kilogram zwaar mogen alleen voor de stoelen staan in de voorste rij. Het zal niet stormlopen, zei de directeur van organisatie die hulp biedt aan reizigers met een handicap in The New York Times: ‘Ik ken welgeteld drie mensen in de VS die zo’n dier hebben.’