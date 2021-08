Meevaller voor ziekenhuizen: maximaal 210 duizend inhaaloperaties, uitgestelde zorg deels ‘verdampt’

Een coronapatiënt wordt behandeld op de ic van het Tilburgse Tweesteden Ziekenhuis. Beeld Arie Kievit

Door de grote druk die de covidpandemie veroorzaakte op met name de ic-afdelingen van Nederlandse ziekenhuizen, moesten in de afgelopen anderhalf jaar 340 duizend tot 380 duizend operaties worden uitgesteld. Daarvan is een deel ‘verdampt’.

Dat komt onder meer doordat bepaalde klachten vanzelf overgingen, waardoor operatie niet meer nodig bleek. Andere geplande periodieke behandelingen kunnen en hoeven niet te worden ingehaald. Ook is er een groep waarvoor een inhaaloperatie te laat komt. Hoe groot die groep is, kan de NZa niet zeggen. Uitgestelde zorg kostte in de eerste coronagolf zo’n 34 tot 87 duizend levensjaren, berekende het RIVM.

Dat het aantal in te halen operaties relatief meevalt, betekent niet dat de ziekenhuizen op hun lauweren kunnen rusten. Met de inhaaloperaties moeten ze na een overvol coronajaar 11 tot 14 procent meer operaties dan normaal uitvoeren. De operatie die het vaakst op de plank bleef liggen, is de staar- en nastaaroperatie: zo’n 18 procent van de inhaalzorg. Ook heup- en knievervanging (9 procent), liesbreuken en andere buikwandbreuken (7 procent), operaties bij spataderen (3 procent) en operaties bij vrouwen met incontinentieklachten of een verzakking (3 procent) moeten nog veel worden ingehaald.

In mei liet demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg) weten dat het inhalen van zorg nog tot diep in 2022 duurt. Sinds april van dit jaar is het aantal doorverwijzingen in de zorg weer op het niveau van voor de coronacrisis.