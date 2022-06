Meevaller voor Schiphol: ‘slechts’ 7.000 passagiers afgewezen in augustus

Schiphol op 21 juni: nog steeds staan reizigers in lange rijen te wachten buiten de vertrekhallen. Beeld AP

Schiphol komt daarmee terug op de voorspelling ook in augustus 400 duizend reizigers te moeten weren. Dat is te danken aan de hogere capaciteit in die maand. De luchthaven kan in augustus dagelijks 73 duizend passagiers verwerken, tegenover 67,5 duizend in juli. De reizigers die niet welkom zijn, willen allemaal in de eerste week van augustus vertrekken, laat het bedrijf weten. Schiphol heeft de gewijzigde capaciteit inmiddels doorgegeven aan de slotcoördinator.

Door een nijpend tekort aan beveiligers zag de luchthaven zich genoodzaakt om het aantal vertrekkende passagiers deze zomer te beperken. In juli kunnen er dagelijks 13,5 duizend minder passagiers vertrekken dan gepland, wat neerkomt op ruim 400 duizend minder reizigers voor de hele maand.

Meevaller door loonsverhoging

De meevaller voor augustus is volgens de luchthaven toe te schrijven aan een tijdelijke loonsverhoging en het werven van nieuwe medewerkers. Het lijkt er sterk op dat ook de luchtvaartmaatschappijen Schiphol uit de brand hebben geholpen door vluchten te annuleren of te verplaatsen naar andere luchthavens. Dat gebeurt massaal, blijkt uit een rondgang van De Telegraaf.

Zo wijkt Transavia uit naar Rotterdam en Eindhoven. Corendon vliegt vanaf Rotterdam, Maastricht, Brussel en Duitse luchthavens. TUI kiest voor Luik, een vliegveld dat zich vooral richt op vrachtverkeer. Alleen KLM kan geen vluchten verplaatsen, omdat veel passagiers afhankelijk zijn van het overstapnetwerk in Amsterdam.