Meevaller van kwart miljard voor kabinet doordat kolencentrales emissierechten opkopen

Vlak voor Prinsjesdag krijgt kabinet Rutte III een mooie meevaller in de schoot geworpen van minimaal een kwart miljard euro. Met dank aan gas- en vooral kolencentrales. Vooral zij kopen van de overheid emissierechten voor de uitstoot van CO 2 . Die rechten zijn in een jaar tijd op de veiling drie keer zo duur geworden.

Een kolencentrale op de Rotterdamse Maasvlakte. Foto Raymond Rutting/de Volkskrant

Een jaar geleden kostte het recht om een ton CO 2 uit te stoten 6 euro. Inmiddels is die prijs gestegen tot 18 euro. Vorig jaar steeg de opbrengst, dankzij prijsstijgingen in de tweede helft van het jaar, al met 34 procent naar 190 miljoen euro. Voor dit jaar had het ministerie van Economische Zaken gerekend op een gemiddelde prijs van 7 euro en een totale opbrengst van 224 miljoen euro. Dat bedrag was in de eerste helft van het jaar al bijna bereikt.

Volgens de Nederlandse Emissieautoriteit NEa was er na zes maanden al 200,5 miljoen euro binnen, dankzij een gemiddelde prijs van 11,81 euro.

Aanzienlijke meevaller

Zoals het er nu uitziet zal de opbrengst in de tweede helft van het jaar aanzienlijk hoger zijn. Als de prijs van de emissierechten vanaf nu niet meer stijgt, komt de opbrengst uit rond 480 miljoen, zo bevestigt het ministerie: een kwart miljard meer dan was verwacht. En als de prijs wel blijft stijgen, kan die meevaller nog aanzienlijk oplopen.

Dat is goed nieuws voor het kabinet, slecht nieuws voor de kopers van emissierechten zoals kolencentrales, en heel goed nieuws voor het Klimaatakkoord van Parijs. Het systeem van emissierechten was in 2005 opgezet om een einde te maken aan het gratis uitstoten van het broeikasgas CO 2 .

Voor 25 lidstaten, waaronder Nederland, worden de emissierechten op de markt gebracht door de Europese Commissie. Die houdt drie keer per week een veiling op de energiebeurs EEX in Leipzig. De opbrengst gaat naar de lidstaten.

Klimaatonvriendelijke brandstof

De prijzen van de rechten liepen aanvankelijk op tot 30 euro, maar de crisis van 2008 en de navolgende wereldwijde recessie deed de vraag naar emissierechten smelten als sneeuw voor de zon.

De afgelopen jaren schommelde de prijs rond een niveau van 5 à 6 euro, een niveau waarop geen enkele producent hoefde te overwegen minder klimaatonvriendelijke brandstoffen te kiezen. Dat punt komt nu weer in zicht.