Meesteroplichter Anna Delvey windt nu ook filmproducenten om haar vinger

Haar levensverhaal klinkt als een film en dat wordt het nu ook. Anna Sorokin (30) misleidde de New Yorkse jetset jarenlang door zich voor te doen als een steenrijke erfgename uit Europa of diplomatendochter uit Rusland. Met een vermogen van 60 miljoen dollar (50 miljoen euro) zou ze onder meer een kunstencentrum op willen zetten in The Big Apple. In werkelijkheid kwam ze uit een Russisch arbeidersgezin dat in Duitsland woonde.

Ondertussen at de twintiger met de elite van New York in de chicste restaurants, logeerde ze in vijfsterrenhotels en vloog ze rond met een privévliegtuig. Niemand had door dat ze een charlatan was, totdat de rekening betaald moest worden. Sorokin liet een spoor van schulden na. Pas na een paar jaar viel ze door de mand, toen een vriendin na een luxereisje door Marokko alleen opdraaide voor de kosten en besloot aangifte te doen. Sorokin werd als voortvluchtige opgepakt in Californië.

Na een celstraf van bijna vier jaar werd Sorokin vorige week donderdag wegens goed gedrag voorwaardelijk vrijgelaten uit de vrouwengevangenis in Albion (New York). De voormalige influencer maakte direct duidelijks dat ze niet van plan is om in de anonimiteit te verdwijnen. Ze heropende op 12 februari onmiddellijk haar twitter en instagram-account, en bevestigt dat ze haar verhaal laat verfilmen.

Netflix-serie

Inventing Anna heet de serie die Netflix eind 2021 gaat uitbrengen over de meesteroplichter. Haar rol wordt gespeeld door Julia Garner, de 27-jarige Amerikaanse actrice die onder meer twee Emmy's won voor haar rol als Ruth Langmore in de Netflix-misdaadserie Ozark. Garner zocht Sorokin op in de gevangenis om inspiratie op te doen.

Het contract dat Netflix sloot met Sorokin is ingenieus bedacht en omzeilt handig de New Yorkse wetten die stellen dat een crimineel niet achteraf mag profiteren van haar misdaad. Slechts 11 dagen nadat een journalist van het culturele magazine The Cut voor het eerst Sorokins verhaal uitgebreid opschreef, ondertekende ze vanuit de gevangenis een contract voor de filmrechten op haar verhaal.

In dat contract, dat de BBC heeft ingezien, staat dat ze als eerste betaling 30 duizend dollar (25 duizend euro) krijgt. Na verloop van tijd lopen de betalingen op tot 320 duizend dollar (265 duizend euro). Het geld wordt gestort op een rekening die vooralsnog is bevroren, zodat Sorokin er niet zelf geld mag afhalen. Eerst worden haar schuldeisers betaald - aan wie ze nog zo'n 275 duizend dollar (225 duizend euro) schuldig is. Daarna is haar advocaat aan de beurt. Wat overblijft is straks voor Sorokin zelf.

Het is een deal die Sorokin misschien niet direct heel rijk maakt, maar wel in de belangstelling houdt. Ze zal de mazen van de wet opzoeken om toch geld te verdienen met haar status. Zo laat ze op Instagram al weten dat ze houdt van cash geld, omdat ze nu niet zelf een bankrekening mag beheren. Ook heeft ze een eigen filmcrew ingehuurd om haar te volgen sinds haar vrijlating, terwijl het nog onduidelijk wat ze in de toekomst met die beelden gaat doen. De 30-jarige schrijft daarnaast alvast haar memoires.

Andere kapers

In ruil voor de bankbetalingen aan Sorokin krijgt Netflix de komende drie jaar de exclusieve rechten op haar verhaal en werkt ze als adviseur mee aan de filmserie. Ze mag tot drie jaar na de laatst uitgezonden aflevering niet meedoen aan andere documentaires en ook niet zonder toestemming van Netflix deelnemen aan talkshows of berichten op sociale media plaatsen over haar leven als oplichter.

De voorwaarden zijn zo strikt omdat er vele kapers op de kust zijn die Sorokins verhaal willen vertellen. Ook de concurrerende filmproducent HBO is bezig met een serie over Sorokin, maar dan zonder haar medewerking. Anderen werken aan documentaires die meer inzoomen op haar medeplichtigen of slachtoffers.

Ook merchandisers proberen een graantje mee te pikken van Sorokins (online) populariteit: tijdens haar rechtszaak werden veel T-shirts verkocht met daarop de tekst ‘Nep-erfgename’. Het vrouwenblad Elle Magazine publiceerde een tutorial over hoe je de ‘Anna Delvey eyeliner -look’ kunt krijgen.

Sorokin is zich erg bewust van haar celebrity-status. Tijdens haar rechtszaak huurde ze een stylist in om haar outfits uit te zoeken voor de zittingsdagen. Nu is ze vrij en flaneert ze als een diva in de duurste merkkleding door New York, wuivend naar haar fans. Ze blijft haar alias Anna Delvey gebruiken, zegt ze in haar eerste interview sinds haar vrijlating: ‘Waarom zou ik dat niet doen? Ik ben mijn eigen fenomeen.’