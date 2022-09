Meester van de lange, minutieuze, bedwelmende zinnen, die eigenlijk de Nobelprijs had verdiend

Javier Marías. Beeld ANP / EPA

Als er één Spaanse schrijver is die de Nobelprijs had verdiend dan was dat de zondag op 70-jarige leeftijd overleden Javier Marías wel. Hij kreeg hem niet, maar behoorde wel jarenlang tot de favorieten en dat zegt veel over zijn internationale reputatie, die misschien nog wel groter is dan zijn status in Spanje. Daar maakte hij veel vijanden met zijn messcherpe, niets en niemand ontziende ideeën over Spanje die hij ventileerde in zijn wekelijkse column in El País.

De laatste keer dat een Spanjaard de Nobelprijs voor literatuur kreeg was in 1989. Die eer viel toen te beurt aan Camilo José Cela, een schrijver die buiten Spanje nauwelijks iets voorstelde. 1989 was ook het jaar waarin Aller zielen verscheen, de roman waarmee de in 1951 in Madrid geboren Marías doorbrak in Spanje. Dat was een kleine twintig jaar nadat zijn debuutroman Los dominios del lobo (De domeinen van de wolf, 1971) was verschenen, die was ontstaan in Parijs.

Daar zag de piepjonge Marías in korte tijd zo’n tachtig Amerikaanse films uit de jaren dertig, veertig en vijftig. Op basis daarvan schreef hij een roman die behalve de taal niets met Spanje had te maken. Het verhaal, de personages, het decor: alles was door en door Amerikaans en dat was een statement. Marías wilde geen schrijver zijn zoals Camilo José Cela, die het ‘typisch Spaanse’ (personages, taalgebruik, hebbelijkheden) tot handelsmerk had verheven.

Gastdocent in Oxford

Marías bleef jarenlang experimenteren met nieuwe vormen, niet alleen als romanschrijver maar ook als vertaler (Lawrence Sterne, Thomas Browne, Joseph Conrad, Robert Louis Stevenson, William Faulkner). Zo scherpte hij zijn pen en ontwikkelde hij zijn stijl, die in Aller zielen zijn definitieve vorm vond. Daarin vertelde Marías ook voor het eerst een verhaal dat geworteld was in zijn eigen leven: de twee jaar dat hij als gastdocent was verbonden aan de universiteit van Oxford.

Aan hilarische momenten geen gebrek in Aller zielen, maar het is geen typische campusroman. In lange, symfonische zinnen verkent Marías niet zozeer de Engelse universiteitsstad als wel de gedachten van zijn alter ego, die aan een enkele visuele indruk of een flard van een gesprek genoeg heeft om zich een gedetailleerde voorstelling te maken van de wereld daarachter.

Marías’ naamloze personage ziet de kleine stukken werkelijkheid die zijn aandacht trekken niet alleen tot in het kleinste detail, hij ziet ook verbijsterend veel in die details. Hij interpreteert, veronderstelt en fantaseert erop los, op het obsessieve af.

Die manier van denken en schrijven, door Marías zelf omschreven als ‘dwalen met een kompas’, zou niet wezenlijk veranderen na Aller zielen. Al het ‘volwassen’ werk van Marías belichaamt een intense manier van kijken naar de werkelijkheid, die dankzij de schitterende cadans van zijn lange zinnen voor de lezer ook een intense manier van beleven van de werkelijkheid wordt.

Zelfmoord van een tante

Voor de verteller van zijn volgende roman Een hart zo blank (1992) zijn de uitgesponnen zinnen en gedachten een strategie om een onbehaaglijke en confronterende waarheid uit te stellen: de rol van zijn vader bij de zelfmoord van een tante van hem. De eerste woorden van de roman zijn bedrieglijk categorisch: ‘Ik wilde het niet weten, maar ik ben te weten gekomen…’ Zo eenvoudig ligt het niet: de verteller wil niet maar toch ook weer wel weten wat er is gebeurd, ook al maken zijn nieuwsgierigheid en de dingen die hij ontdekt zijn leven er niet bepaald eenvoudiger op.

In Duitsland werd Een hart zo blank – een van de titels die Marías ontleende aan het werk van Shakespeare – een miljoenensucces nadat literatuurpaus Marcel Reich-Ranicki de roman de hemel in had geprezen in zijn veel bekeken programma Das Literarische Quartett. Dit succes werd moeiteloos gecontinueerd met Denk morgen op het slagveld aan mij (1994), een soort tweelingbroer van Een hart zo blank.

Maar met de ‘onechte roman’ De zwarte rug van de tijd (1998) maakte Marías het zijn lezers ineens een stuk moeilijker. Dit was dwalen met een kompas in een veel radicalere vorm: niet, zoals in zijn ‘echte’ romans, aan de hand van een plot (hoe dun ook), maar aan de hand van een meanderende verkenning van de grenzen van feit en fictie naar aanleiding van de vérgaande autobiografische interpretaties van Aller zielen.

Ook Jouw gezicht morgen (drie delen: 2002, 2004, 2007) haakt in op Aller zielen. Aan het woord is opnieuw de Spanjaard die in Oxford heeft gedoceerd en die nu na een mislukt huwelijk opnieuw naar Engeland is getrokken, ditmaal om er te gaan werken voor de Britse geheime dienst. De roman opent met de omineuze woorden ‘Men zou nooit iets moeten vertellen’ en dat lijkt ironie te zijn als je bedenkt dat Jouw gezicht morgen zo’n vijftienhonderd pagina’s beslaat. Maar in werkelijkheid verwoordt dit mantra-achtige gebod een paradox die als een rode draad door het werk van Marías loopt: het is misschien beter om te zwijgen en toch spreken we.

Spreken of zwijgen: of we nu het een of het ander doen, beide hebben vérstrekkende gevolgen voor ons en voor onze werkelijkheid. Dat is wat Marías’ romans keer op keer laten zien en voelen. Ook weer in De verliefden (2011), waarin hij voor het eerst een vrouwelijke ik-verteller opvoert, in Zo begint het slechte (2014), in Berta Isla (2017) en in zijn vuistdikke zwanenzang Tomás Nevinson (2021), een heuse spionageroman maar dan wel geschreven in die lange, minutieuze, bedwelmende zinnen waarop Marías het patent heeft.

De Nederlandse vertaling van Tomás Nevinson verschijnt later deze maand bij uitgeverij Meulenhoff.