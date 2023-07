Meeste treinverkeer weer opgestart na storm Poly, gemelde schade ‘valt mee’ volgens verzekeraar

In de Haarlemse Molijnstraat, waar vijf huizen werden vernield door omvallende bomen, is het opruimen begonnen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Woensdagmiddag onmiddellijk na de storm was onduidelijk hoe lang het zou duren om de schade aan het spoor te herstellen. Op veel plekken lagen omgevallen bomen en afgewaaide takken. Met name rond Groningen veroorzaakte dat problemen. De NS liet zogeheten schouwtreinen stapsgewijs door getroffen gebieden rijden om de schade op te nemen, waarna ProRail de nodige reparaties uitvoerde. Dat is voorspoedig verlopen.

Alleen in Noord-Holland, tussen Santpoort Noord en Beverwijk, rijden donderdagochtend nog geen treinen vanwege herstelwerkzaamheden. De NS verwacht dat dit tot 11.30 uur duurt. Op enkele andere plekken in de provincie rijden minder treinen, bijvoorbeeld tussen Hoorn en Hoorn Kersenboogerd. Daar is de bovenleiding kapot.

Wegen weer vrij, parken open

In andere gebieden waar Poly overheen raasde, zijn de meeste problemen verholpen. Alle omgevallen bomen zijn van de Nederlandse autowegen gehaald, op één rijstrook op de A22 bij IJmuiden na, meldde de ANWB donderdagochtend.

Het openbaar vervoer in Amsterdam, waar tientallen bomen omver waaiden, heeft geen last meer van de storm, op één beschadigde tramleiding na. Ook de parken in de hoofdstad waren donderdagochtend weer geopend. De enige uitzondering is het Vondelpark, waar nog opruimwerkzaamheden bezig zijn.

Beschadigde waterleiding

Rond het Noord-Hollandse Zwanenburg kampt drinkwaterbedrijf PWN nog met een lek dat ontstond door een boom die op een belangrijke leiding viel. Dit merken huishoudens in de omgeving aan een lage waterdruk.

Nationale Nederlanden, met Ohra en ABN Amro Verzekeringen als dochterbedrijven, meldt donderdagochtend zeshonderd schademeldingen van particulieren en enkele tientallen van zakelijke klanten te hebben ontvangen. Daarmee ‘is het eerste beeld, bijna 24 uur na het begin van de storm, dat de schade zowel voor de particuliere markt als de zakelijke markt vooralsnog meevalt’, aldus de verzekeraar.

De meeste meldingen komen uit Noord-Holland, Flevoland en Friesland. Woensdag aan het einde van de middag zei verzekeraar Interpolis al zo’n vijfhonderd meldingen te hebben binnengekregen.