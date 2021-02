Meeste kerkgangers blijven hun gemeente trouw, ook in de coronacrisis

Kerkgangers komen aan bij de Rehobothkerk in Barneveld voor de wekelijkse kerkdienst. Beeld ANP

Dat staat in een representatief onderzoek dat is uitgevoerd door Direct Research, in opdracht van het Nederlands Dagblad en de Evangelische Omroep. Daaraan deden 1.092 mensen mee die hebben laten weten vóór de crisis minimaal een keer per maand een kerk te bezoeken.

De uitkomsten laten zien dat de twee besmettingsgolven effect hebben gehad op de betrokkenheid van christenen bij de kerk. Een klein deel van de gelovigen, 7 procent, stopte direct met het volgen van diensten toen de kerken bij de eerste lockdown hun deuren moesten sluiten. Bij die groep zitten relatief veel leden van de rooms-katholieke kerk. Ten opzichte van de eerste golf zijn na de tweede lockdown iets meer mensen gestopt met het volgen van diensten of kijken ze minder vaak een dienst.

Toch blijven veruit de meeste gelovigen betrokken bij de kerk, ook tijdens de tweede golf sinds oktober. Bijna zeven op de tien kerkgangers kijken minimaal twee keer per maand naar een dienst en nog eens 16 procent kijkt maandelijks.