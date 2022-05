Meeste initiatieven voor nieuwe middelbare scholen afgewezen vanwege kwaliteit burgerschapsonderwijs

De aanbouw van een nieuw schoolgebouw in Drachten. Vrijwel alle aanvragen voor nieuwe middelbare scholen zijn door de Onderwijsinspectie afgewezen. Beeld ANP / Jilmer Postma

Van de zestien aanvragen voor bekostiging van scholen in het voortgezet onderwijs zijn er uiteindelijk slechts twee gehonoreerd. In het primair onderwijs is juist een omgekeerde trend zichtbaar: van de 29 aanvragen die werden ingediend voor nieuwe scholen, kregen er 22 groen licht.

Daarmee is het aantal positieve aanvragen in het primair onderwijs ongeveer verdubbeld ten opzichte van het gemiddelde in de jaren hiervoor. Die stijging komt waarschijnlijk doordat een groot aantal aanvragers heeft gewacht op de nieuwe stichtingsprocedure, schrijft Wiersma. Onder het oude stelsel, dat was gebaseerd op de ‘erkende richtingen’ (christelijk-protestants bijvoorbeeld, of joods, islamitisch of antroposofisch) kregen zij geen voet aan de grond.

Onder de nieuwe wet Meer Ruimte voor Scholen, die sinds vorig jaar juni van kracht is, zijn niet langer de denominaties, maar de belangstelling van ouders leidend als het gaat om de vraag of een school bestaansrecht heeft. Initiatiefnemers van nieuwe scholen moeten dit kunnen aantonen met handtekeningen of marktonderzoek.

Het nieuwe stelsel maakt het makkelijker om een aanvraag voor een nieuwe school in te dienen, maar doordat de kwaliteitstoets nu vooraf plaatsvindt in plaats van achteraf, is het lastiger om een plan daadwerkelijk van de grond te krijgen.

Kritisch

Vooral op het gebied van burgerschapsonderwijs, waar sinds een wetswijziging vorig jaar strengere eisen voor gelden, sneuvelden veel initiatieven voor middelbare scholen. Waar in het primair onderwijs hapklare pakketten bestaan voor burgerschap, ontbreken die nog voor het voortgezet onderwijs.

‘We hebben in ons land vrijheid van onderwijs, waarin er ruimte is om nieuwe scholen te stichten’, zegt minister Dennis Wiersma in een reactie. ‘Tegelijk zijn we kritisch: het moeten goede scholen zijn. Met deze nieuwe wet zien we dat een aantal scholen niet mag starten omdat de inspectie verwacht dat leerlingen hier geen goed onderwijs zullen krijgen. Dat is onacceptabel.’

Volgens Petra Dassen, burgemeester van Kerkrade, heeft de Onderwijsinspectie ‘zeer summier’ toegelicht waarom het plan voor een middelbare school (Het Martin Buber) in haar gemeente op het onderdeel burgerschapsonderwijs is afgewezen.

‘We zijn verbijsterd’, zegt ze. ‘In deze regio krijgt meer dan dertig procent van de kinderen een te laag onderwijsadvies, mensen kunnen geen bijlessen betalen. De kansenongelijkheid is enorm. De school die we voor ogen hebben, is van het begin tot het eind gericht op burgerschapsvorming. Nu komt er keihard een rode kaart vanuit Den Haag, zonder uitleg waarom. Dan denk ik: zo ga je niet met mensen om die hun hele ziel en zaligheid in een initiatief hebben gestopt.’

De gemeente Kerkrade heeft een advocaat in de arm genomen om bezwaar te maken tegen het voornemen van de minister. Als dit niets verandert aan de zaak, zal er beroep bij de rechter worden aangetekend. ‘We zullen alles aangrijpen om deze school alsnog te realiseren’, aldus Dassen.

Locatie

Voor scholen die wel groen licht hebben gekregen, moet de betreffende gemeente op zoek naar een locatie. De gemeente is verplicht die toe te wijzen, wat in de huidige krappe markt – met name in de grote steden – geen gemakkelijke opgave zal zijn.

De wethouder van Onderwijs in Amsterdam, Marjolein Moorman, is om die reden kritisch op de nieuwe wet. ‘Voor de meeste initiatieven is er geen beschikbare onderwijshuisvesting in het door het schoolbestuur gewenste postcodegebied’, schreef zij vorig jaar in een kritische brief aan de voormalige Onderwijsminister Arie Slob.

Ze vreest daarnaast dat de segregatie verder toeneemt, omdat de nieuwe initiatieven ertoe kunnen leiden dat omliggende scholen te maken krijgen met ‘een meer eenzijdig samengestelde leerlingenpopulatie’.