Meeste coronabesmettingen bij basisschoolkinderen, wereldwijd worden derde prikken populairder

Beeld ANP

Bijna vierduizend kinderen testten deze week positief

Sinds de zomervakantie loopt het aantal besmette kinderen snel op. Inmiddels worden de meeste besmettingen in Nederland vastgesteld bij kinderen van 5 tot en met 14 jaar, afgelopen week bleek bij 3.891 van hen de test positief. De bevestigde besmettingsgraad is bij deze leeftijdsgroep ruim twee keer zo hoog als het Nederlands gemiddelde. Bij 15-plussers neemt het aantal gemelde besmettingen juist af.

Ruim 1 op de 5 getraceerde besmettingen was de afgelopen week te herleiden tot een school of kinderopvang. De thuissituatie wordt in bijna 60 procent van de gevallen als mogelijke besmettingshaard genoemd. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat de GGD van minder dan 40 procent van de coronabesmettingen weet te achterhalen waar de besmetting is opgelopen.

Tot nu toe wordt zodra een leerling positief test de hele schoolklas naar huis gestuurd. Alleen al in Friesland, waar de besmettingcijfers de afgelopen week flink opliepen, gebeurde dit de afgelopen weken meer dan honderd keer.

Ruim eenderde van bevolking Israël kreeg derde prik

Israël was een van de eerste landen waarvan de meerderheid van de bevolking volledig was gevaccineerd, inmiddels kreeg 33 procent van de bevolking daar een derde prik. Dat is het hoogste percentage wereldwijd. Daarna volgen Uruguay, IJsland, Chili en Turkije. De Turkse gezondheidsautoriteiten begonnen op 30 juni met derde prikken, nog voor de campagne in Israël startte. Duitsland en Frankrijk hebben aangekondigd de derde prik aan alle ouderen beschikbaar te willen stellen. De boosterprikken worden in Nederland voorlopig alleen aan zeer kwetsbare groepen zoals transplantatiepatiënten gegeven. De VS en het VK beginnen dit najaar met een grootschalige vaccinatiecampagne voor personen die al twee prikken kregen.