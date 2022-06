Meeste Amerikanen steunen abortusverbod niet, vrijwel even vaak abortus in landen met verbod

Demonstranten die voor het recht op abortus zijn laten van zich horen bij het Amerikaanse Hooggerechtshof. Beeld Reuters

Abortus in 22 Amerikaanse staten (vrijwel) verboden, vooral vrouwen tegen herroeping Roe vs. Wade

In 22 Amerikaanse Staten en gebieden is abortus nu of zeer binnenkort verboden, of slechts in uitzonderlijke situaties toegestaan, bijvoorbeeld als de aanstaande moeder in levensgevaar is. In nog eens negen staten wordt het abortusrecht ingeperkt, bericht AP News. Nadat het Hooggerechtshof een streep zette door de uitspraak in Roe vs Wade uit 1973, is het recht op abortus niet meer nationaal verankerd. De staten mogen zelf de abortuswetgeving bepalen. Onder andere New York en Californië leggen het recht op abortus vast in de wet.

De helft van de Amerikanen wil het landelijk recht op abortus handhaven, 32 procent is het eens met het Hooggerechtshof en wil Roe vs. Wade verwerpen en de rest weet het niet zeker. Dit blijkt uit onderzoek van The Economist en YouGov. Mannen zijn bijna twee keer zo vaak als vrouwen tegen abortus en vóór het afschaffen van Roe vs. Wade. Iets minder dan één op de tien Amerikanen vindt dat abortus nooit is toegestaan.

Relatief weinig abortus in Nederland, verbod maakt weinig uit voor aantal abortussen

In landen waar abortus verboden is, worden ongeveer evenveel abortussen uitgevoerd als in landen waar het legaal is. Dit blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie en het Guttmacher Instituut. Zij onderzochten het ‘abortuscijfer’ wereldwijd, dat is het jaarlijks aantal abortussen per duizend vrouwen van 15 tot 49. Wereldwijd ligt dat aantal op 39, in landen waar abortus legaal is tussen de 36 en 47 en waar het verboden is tussen 31 en 51. Als China en India niet worden meegerekend, worden er in landen waar abortus toegestaan is zelfs ruim minder abortussen gepleegd, 24 tot 30 per jaar per duizend vrouwen in de vruchtbare leeftijd. In Nederland ligt het abortuscijfer nog een stuk lager, hier is het 9.