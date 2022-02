Meerstemmige geschiedenis leidt vooral tot koekoek eenzang

De Indonesische historicus Hilmar Farid sloeg dinsdag op de Opiniepagina de spijker op zijn kop, toen hij het grote onderzoek naar de dekolonisatie van Indonesië typeerde als in de eerste plaats een Neerlando-Nederlandse oefening van berouw. In totaal moeten er veertien boeken verschijnen, maar die zullen aan de conclusie niets meer afdoen: tijdens de dekolonisatie-oorlog van 1945 tot 1949 heeft Nederland zich schuldig gemaakt aan ‘extreem geweld’. De samenvatting van het vonnis hoorde ik zondag tijdens het geschiedenisprogramma OVT op de radio: ‘Goed dat wij met zijn allen nu kunnen zeggen, wat vreselijk dat dit is gebeurd.’

Wie een beetje had opgelet, had dat allang kunnen zeggen. Het officiële Nederlandse standpunt over de dekolonisatie dateert uit 1969. Er waren weliswaar ‘excessen’ geweest, maar over het algemeen had de krijgsmacht zich ‘correct’ gedragen, aldus premier Piet de Jong. Maar onder historici was het begrip politionele acties allang vervangen door koloniale oorlog. Nota bene Cees Fasseur, nu afgeserveerd als onkritisch historicus omdat hij destijds die Excessennota had geschreven, drong er in 1987 bij Loe de Jong op aan om het woord ‘oorlogsmisdrijven’ te gebruiken. De Jong schreef deel 12 van zijn omvangrijke oorlogsgeschiedenis over de dekolonisatie, maar ‘oorlogsmisdrijven’ haalde het niet. Inmiddels is ook dat woord onder historici allang bon ton.

In mijn eigen boekenkast staat de vuistdikke aanleiding van dit onderzoek, De brandende kampongs van generaal Spoor (2016) van Remy Limpach. Het is een misselijkmakende, onafzienbare opsomming van strafexpedities, executies, marteling en afpersing. Iedereen die het wilde weten, wist van de hoed en de rand. Zoals de historicus Henk Wesseling kort voor zijn dood in 2018 opmerkte: dit onderzoek zal weinig toevoegen, het gaat om het stempel dat erop wordt gezet.

Historicus Henk Wesseling: het onderzoek voegt weinig toe, behalve een stempel. Beeld Suzanne van de Kerk

Dat stempel is dus ‘extreem geweld’ geworden. Ik hoorde dat er in de groep betrokken historici nog flink ruzie is gemaakt tussen de hardliners, de verontwaardigden dus, en de meer afstandelijken. De eerste groep wilde het begrip ‘oorlogsmisdaden’, de tweede ‘extreem geweld’. De laatste groep won, omdat ‘oorlogsmisdaden’ vanzelf leidt tot allerlei juridische haarkloverij.

Destijds had Loe de Jong zijn terugtrekkende beweging gemaakt en de term oorlogsmisdrijven onder druk van de veteranen vermeden. Nu was het andersom. De veteranen zijn dood, en de druk om juist wel van oorlogsmisdaden te spreken, kwam van antiracistische activisten. Onderzoeksleider Frank van Vree maakte een rare beweging met de opmerking dat oorlogsmisdaden deel uitmaken van extreem geweld, en dat laatste dus op de schaal van vreselijk nóg erger is. Ik hoor advocaat Liesbeth Zegveld zachtjes spinnen.

Ook verbazingwekkend was de snelheid waarmee premier Rutte reageerde. De conclusies waren nog niet gedrukt, of hij onderschreef ‘de beschamende feiten’, ‘het wegkijken, afschuiven en misplaatst koloniaal superioriteitsgevoel’. Nederland maakt ‘diepe excuses’, niet alleen aan de bevolking van Indonesië, maar aan ‘alle groepen’, veteranen incluis. Verantwoordelijk waren gezagsdragers, regering, parlement, krijgsmacht en rechterlijke macht. Zou Rutte zich hebben gerealiseerd dat hij in de gauwigheid had gezegd dat Vader Drees, de held van het ouderdomspensioen, met terugwerkende kracht een oorlogsmisdadiger is geworden?

Het is ook een rare procedure geweest. In 1968, na de onthullingen van ex-militair Joop Hueting (in de Volkskrant), werd een officieel onderzoek door de Kamer afgedwongen. Fasseur deed zijn werk, niet als historicus maar als ambtenaar. Het begrip ‘excessen’ was een regeringsbesluit. Nu ligt dat anders. Nadat in 2012 het kabinet niets zag in de betaling van een onafhankelijk onderzoek, besloot Rutte II er alsnog geld in te steken. Met de aantekening ‘dat het kabinet een oordeel zal vellen nadat het onderzoek volledig is afgerond’. Dat oordeel is er nu, beslist minder officieel dan in 1969, maar in zijn uitwerking identiek. Rutte locuta, causa finita. Voortaan spreken wij van ‘extreem geweld’.

Dat is des te opmerkelijker omdat de betrokken instituten vooraf hadden bezworen dat moraliseren niet de bedoeling was, en dat de dekolonisatie vanuit verschillende perspectieven zou worden bestudeerd. Dat laatste zal z'n beslag gekregen hebben in het wat dikdoenerige begrip ‘meerstemmigheid’ van onderzoeksleider Van Vree, of nog duurder ‘multiperspectiviteit’. Vorig jaar opende de koning de expositie in het Amsterdam Museum waar de gerestaureerde Gouden Koets te zien was, inclusief het omstreden paneel ‘hulde der koloniën’. Het persbericht maakte gewag van een ‘meerstemmige tentoonstelling’. Wat dat was, bleek toen de koning uitlegde dat de Gouden Koets niet meer zal rijden, zolang de Nederlandse bevolking daar niet aan toe is. In hetzelfde museum mag de Gouden Eeuw niet langer Gouden Eeuw heten, en zo hebben we inmiddels een idee wat meerstemmige geschiedenis betekent: dat we er met zijn allen van zijn doordrongen hoe vreselijk het allemaal was.

Koning Willem Alexander: bevolking is niet toe aan Gouden Koets. Beeld Brunopress

Die andere ouderwetse historicus, Henk Wesseling, zou zeker een wenkbrauw hebben opgetrokken. Hij vertelde me een jaar of tien geleden dat hij was toegetreden tot een actiegroep. Niets voor Wesseling, maar dit was een luxe actiegroep van befaamde Franse historici, onder leiding van Pierre Nora, van de boekenreeks Les lieux de mémoire. ‘Liberté pour l’histoire’, heette het gezelschap. Nora keerde zich tegen de bemoeienis van de politiek met de geschiedschrijving. In Frankrijk waren zogeheten geheugenwetten aangenomen om historische leugens tegen te gaan. De Armeense genocide was bij wet vastgelegd, net als het verbod om geringschattend te doen over de slavernij of de slavenhandel. In Nederland zijn we nog niet zover, al hebben we nu een kabinetsstandpunt over het ‘extreme geweld’ tijdens de dekolonisatie. Het beeld van Drees staat hier om de hoek, bij de haringkar op het Buitenhof. Ik ben benieuwd of hij er over een jaar nog staat.