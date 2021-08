Meerkampers en trainingsmaatjes Vetter en Oosterwegel pakken zilver en brons in Tokio

Oosterwegel (links) en Vetter als ze zien dat ze brons en zilver hebben gewonnen. Beeld Pro Shots / George Deswijzen

Grote kans dat de mensen die ze op vakantie in Sri Lanka tegenkwam, nu wél weten wie ze is. Anouk Vetter wist twee jaar geleden niet meer of ze door moest gaan met atletiek. Ze ging voor het eerst in haar eentje op vakantie om haar zinnen te verzetten. Surfen, ver weg van huis. Gevraagd naar haar beroep, antwoordde Vetter dan geheimzinnig: ‘een beetje sporten’.

Dat ‘beetje sporten’ leverde donderdag een historische medaille op de Olympische Spelen in Tokio op. Vetter won zilver op de meerkamp in een Nederlands record van 6689 punten. De favoriet uit België, Nafissatou Thiam, won goud met 6791 en Vetters trainingsmaatje Emma Oosterwegel pakte verrassend het brons met een totaalscore van 6590 punten. Nog nooit stond er een Nederlandse meerkampster op het olympisch podium – laat staan twee.

Huppelend

Vetter ging twee dagen lang bijna huppelend langs de zeven verschillende onderdelen op de meerkamp. Na een geweldige start met een persoonlijk record op de 100 meter horden kwam de 28-jarige meerkampster in een flow. Ze blonk uit in het hoogspringen en kogelstoten en sloot de dag af met een nette 200 meter. Daarna zag ze tot haar grote verbazing haar naam bovenaan het scorebord staan. ‘Hé? Wat doet mijn naam daar?’ reageerde ze verrast voor de camera van de NOS.

Op dag twee verloor ze haar koppositie na het speerwerpen aan Thiam, de olympisch kampioen van Rio. Van de Britse wereldtopper Katarina Johnson-Thompson had ze toen al geen last meer, zij viel geblesseerd uit.

In de afsluitende 800 meter kon er nog maar weinig misgaan voor Vetter. Oosterwegel streed daar nog voor brons. Vetter bleef strak achter Thiam lopen en stelde daarmee het zilver veilig. Toen duidelijk werd dat Oosterwegel ook nog brons had gewonnen, was het Nederlandse feest in het olympisch stadion in Tokio compleet. Vetter legde haar handen op de wangen van haar 23-jarige landgenote. Ze sloten elkaar verbaasd en geëmotioneerd in de armen. Oosterwegel stond altijd in de schaduw van Vetter, die in 2016 Europees kampioen werd en in 2017 brons won op de WK in Londen. Ze heeft geen kleding- of schoenensponsor, maar dat zal na Tokio snel veranderen.

Niet meer gelukkig

Belangrijker dan haar zilveren plak was de manier waarop Vetter zich voelde in Tokio. De meerkampster ging in 2019 zo gebukt onder de druk van haar topsportbestaan, dat ze zich niet meer gelukkig voelde. Op de wereldkampioenschappen in Doha in 2019 kwam alles eruit. Vetter hoefde twee jaar geleden nog maar één stap te zetten om haar olympisch ticket voor Tokio binnen te halen. Ze hoefde alleen nog van start te gaan in de afsluitende 800 meter op de WK. Ze had het ticket joggend binnen kunnen halen, maar ze kon geen stap meer zetten en besloot de meerkamp niet af te maken. Haar vader en coach Ronald Vetter, die ook Oosterwegel traint, vervulde in Doha vooral de rol van vader in plaats van coach. Hij had het er moeilijk mee zijn dochter zo te zien worstelen.

In een interview met de Volkskrant vertelde Vetter vorig jaar vlak voor haar rentree dat ze lang gebukt ging onder de druk die ze zichzelf oplegde. ‘Alles moet altijd beter. Het was nooit goed genoeg. Ik ben de balans daarin verloren. De afgelopen jaren schoof ik door naar te kritisch. Nu vraag ik me af waarom ik het mezelf zo moeilijk heb gemaakt. Ik zeg nu: sport is de belangrijkste bijzaak. De hoofdzaak is gezondheid, familie en vrienden, je welzijn en je geluk. Pas als dat goed is kun je je op de belangrijkste bijzaak richten.’

Toen de lach weer terug op haar gezicht was, kwamen de prestaties terug. Vetter stelde alsnog haar olympische startbewijs veilig en vertrok als een gelukkig mens naar Tokio.