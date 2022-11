Meerderheid van Oekraïners zonder stroom na nieuwe Russische rakettenregen

Auto’s rijden maandag door Kyiv tijdens een black-out in de Oekraïense hoofdstad. Beeld Joris van Gennip voor de Volkskrant

Rusland vuurde woensdag ongeveer zeventig kruisraketten af op energievoorzieningen in Oekraïense steden. Onder meer Kyiv, Charkiv en Odesa kwamen zonder stroom en water te zitten. Door de schade aan het stroomnet legde Oekraïne uit veiligheidsoverweging drie kerncentrales stil. De centrales zijn cruciaal voor de stroomvoorziening van het land.

De Russische raketaanvallen veroorzaakten ook massale stroomuitval in Moldavië, dat verbonden is met het Oekraïense elektriciteitsnet. De Moldavische minister van Infrastructuur zei woensdag dat de helft van het land zonder stroom zit. Vorige week kampte Moldavië ook al met stroomuitval als gevolg van Russische aanvallen op Oekraïne.

Na zes weken van raketaanvallen ligt meer dan de helft van het Oekraïense energienetwerk plat. Alle thermische centrales en waterkrachtcentrales in het land zijn beschadigd, stelt de Oekraïense netbeheerder. Het net is nu al zo zwaar beschadigd dat de bevolking is gewaarschuwd voor een hele winter met stroomuitval.

Het grootste gevaar is dat de verwarming uitvalt tijdens de winter. De kans daarop wordt steeds groter. Oekraïne heeft grote moeite om waterpompen, die afhankelijk zijn van elektriciteit, werkende te houden. Woensdag vielen die op tal van plekken uit. Vorige week kwamen 53 flatgebouwen in de westerse stad Ivano-Frankivsk al zonder verwarming te zitten.

30 graden onder nul

De gevolgen van de aanvallen worden levensgevaarlijk nu de winter is begonnen. Vorige week viel de eerste sneeuw en in het noorden van het land is de temperatuur onder het vriespunt gezakt. De temperatuur kan de komende maanden dalen tot min 30 graden Celsius.

De Oekraïense regering heeft een netwerk van verwarmde vluchtlocaties aangekondigd die de bevolking de winter door moeten helpen. Op een online kaart kunnen mensen gebouwen vinden, zoals scholen, treinstations en cafés, die dienstdoen als ‘onbreekbare plekken’ in geval van uitval van nutsvoorzieningen: de gebouwen worden met generatoren voorzien van elektriciteit en warmte. Ook kosteloos beschikbaar op de punten: internet, drinkwater en medicijnen.

Maar de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vertrouwt er niet op dat de regering evacuaties kan voorkomen. De organisatie waarschuwt dat drie miljoen mensen hun huis kunnen ontvluchten op zoek naar warmte. De WHO zegt ook dat Oekraïense ziekenhuizen kampen met een gebrek aan water en elektriciteit. Een stabiele stroomtoevoer is nodig voor onder meer bloedbanken en beademingsmachines.

Generatoren

Oekraïne slaat massaal mobiele generatoren in om ziekenhuizen draaiende te houden. De regering zegt 8,5 duizend generatoren per dag te importeren en te ontvangen als donatie.

President Zelensky roept de bevolking op om vol te houden en niet te zwichten voor Ruslands poging om de wil van de bevolking om door te vechten te breken: ‘Als we deze winter overleven, en dat zullen we zeker, dan gaan we deze oorlog winnen.’