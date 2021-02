Meerderheid thuiswonenden 85-plussers gevaccineerd, meer besmettingen gemeld

Een huisarts prikt met het AstraZeneca-vaccin. Beeld ANP

Meerderheid thuiswonende 85-plussers heeft eerste prik gekregen

De meerderheid van alle thuiswonende 85-plussers heeft een eerste dosis van het coronavaccin gekregen. Van de thuiswonende 90-plussers heeft 57% ten minste een eerste prik gehad, van de thuiswonende 85-tot-89-jarigen is dit 61% en van de thuiswonende 80 tot-84-jarigen 27%. Voor het eerst maakt het RIVM de vaccinatiegraad per leeftijdsgroep bekend. De komende weken krijgen de thuiswonende 80-plussers de tweede prik. Een deel van de doelgroep is niet mobiel genoeg om zelf naar de GGD te komen, zij worden later alsnog gevaccineerd.

Vorige week zijn voor het eerst mensen tussen de 60 en 64 gevaccineerd, en personen die vanwege ernstig overgewicht of het syndroom van Down een groot risico lopen om ernstig ziek te worden van het coronavirus. Vanwege vertraagde leveringen van het AstraZeneca-vaccin gaat het vaccineren van deze doelgroepen iets minder snel dan gepland. Inmiddels zijn in Nederland ruim een miljoen doses coronavaccin toegediend. Ruim 200 duizend personen hebben een tweede prik gehad.

Meer kinderen positief getest sinds gewijzigd testbeleid

In een week tijd steeg het aantal positief geteste personen met 19 procent. Volgens het RIVM hebben de avondklok en het beperken van bezoek tot 1 persoon per dag een nog snellere toename voorkomen. Voor het eerst spreekt het instituut over een ‘derde golf’. Deels stijgen de cijfers doordat meer mensen zich hebben laten testen. Het percentage positieve testen daalde van 11,5 procent naar 9,8 procent. In alle leeftijdsgroepen zijn meer besmettingen gemeld; de toename was het grootst bij kinderen onder de 12. Die worden sinds kort ook getest bij lichte klachten. Het aantal geteste kinderen steeg van minder dan 15 duizend per week naar ruim 26 duizend.