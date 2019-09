Meerderheid Kamer wil dubbel paspoort voor Nederlanders in Groot-Brittannië

Naar schatting 100 duizend Nederlanders komen voor deze dubbele nationaliteit in aanmerking. In principe verliest een Nederlander die vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt, daarmee automatisch zijn Nederlanderschap. Met een noodwet kan dat voorkomen worden.

Uitzonderlijke maatregel

Sjoerd Sjoerdsma van D66 spreekt van een vangnet. ‘Dit is een uitzonderlijke maatregel, nodig om de negatieve gevolgen van een No Deal-Brexit te beperken.’ Volgens hem is de maatregel nodig omdat Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk (VK) te maken hebben met een onvoorspelbare regering, zodat ze zich zorgen maken over essentiële voorwaarden als wonen, werken en zorg voor ouders of kinderen. ‘Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk mogen niet worden gegijzeld door de Brexit.’ Zouden de in het VK wonende Nederlanders hun nationaliteit verliezen, dan raken ze ook het recht op terugkeer en gezinshereniging kwijt, en de mogelijkheid te wonen en werken in andere lidstaten van de EU. PvdA-leider Lodewijk Asscher vindt dat de Britse regering poker speelt met de zekerheden van in het VK wonende Nederlanders.

Tot op heden geldt de mogelijkheid van een dubbele nationaliteit alleen voor Nederlanders die met een Brit trouwen. Sjoerdsma wil proberen de noodwet vóór 31 oktober aangenomen te krijgen. Dat is de datum waarmee nu rekening wordt gehouden voor een harde Brexit. De Britse burgerrechtenorganisatie the3million verwelkomt de maatregel.

Politiek gevoelig onderwerp

De noodwet moet met terugwerkende kracht werken: wie al vóór die datum de Britse nationaliteit aanvroeg en zijn Nederlandse paspoort inleverde, kan dan alsnog zijn Nederlanderschap terugkrijgen. Duitsland en Oostenrijk namen eerder al een vergelijkbare noodwet aan. De noodwet geldt vooralsnog niet voor de 46 duizend Britten in Nederland. Voor hen geldt dat ze na de Brexit nog vijftien maanden in Nederland mogen blijven wonen, werken en studeren. In die periode kunnen ze een definitieve verblijfsvergunning aanvragen.

De dubbele nationaliteit is een politiek gevoelig onderwerp. Verschillende partijen willen dubbele nationaliteiten onmogelijk maken. Ze hebben daarbij vooral Marokkaanse en Turkse Nederlanders op het oog, voor wie het lastig is hun Marokkaanse of Turkse paspoort in te leveren. PVV-leider Geert Wilders drong er meermaals op aan dat Kamervoorzitter Khadija Arib en de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb die stap zouden zetten. Hij voert daarbij het argument van staatsveiligheid aan.

Toenmalig CDA-leider Sybrand Buma zei twee jaar geleden in de verkiezingscampagne dat dit ook voor Koningin Maxima zou moeten gelden, die naast de Nederlandse tevens de Argentijnse nationaliteit heeft.