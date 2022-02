Meerderheid Kamer neigt in te stemmen met abortuspil bij huisarts

Nicki Pouw-Verweij (JA21) tijdens de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel in de Tweede Kamer. Beeld ANP

Veel fracties stelden zich in het eerste debat over de ‘abortuspil’ positief kritisch op. Of het voorstel echt een meerderheid krijgt, hangt af van de beantwoording door de opstellers van het voorstel in het tweede deel van het debat. Een onzekere factor is dat zo’n medisch-ethische kwestie bij veel fracties een ‘vrije kwestie’ is waarbij Kamerleden naar eigen geweten stemmen. Dat geldt later ook de Eerste Kamer. Daar hebben de vier fracties die het voorstel indienden 33 zetels, terwijl er 38 nodig zijn voor een meerderheid.

Nu kunnen ongewenst zwangere vrouwen zich voor een abortus melden bij een kliniek of sommige ziekenhuizen. PvdA en GroenLinks hebben een wetswijziging opgesteld waardoor deze vrouwen zich in een vroeg stadium van de ongewenste zwangerschap daarvoor ook tot de huisarts kunnen wenden. Die zou tot negen weken zwangerschap de ‘abortuspil’ kunnen voorschrijven. Het gaat daarbij niet echt om één pil, maar om een set die op opeenvolgende dagen moet worden ingenomen. Daags voor het debat sloten D66 en VVD zich bij het voorstel aan.

CDA niet afwijzend

Opvallend opbouwend is de opstelling van het CDA. Vanouds hebben de christelijke partijen grote moeite met abortus. Tegenover het voorschrijven door de huisarts staat het CDA echter ‘niet op voorhand afwijzend’, aldus Kamerlid Hilde Palland in het debat omdat ‘het een steun kan zijn voor vrouwen in het tegengaan van herhaalabortussen’.

Palland vraagt zich wel af of de anonimiteit gegarandeerd is als de vrouw door de huisarts naar een verloskundige wordt verwezen voor een echo om de exacte duur van de zwangerschap te bepalen. ‘Daar kun je bij wijze van spreken door de buurvrouw worden gefeliciteerd met je zwangerschap.’ De anonimiteit zou ook op het spel staan als de set abortuspillen bij de apotheek wordt opgehaald want dan weet de zorgverzekeraar dat ook. In de abortuskliniek wordt de pillenset nu anoniem verstrekt.

De pillen zijn tot negen weken zwangerschap te gebruiken voor het opwekken van een abortus. Om de duur van de zwangerschap rond die tijd vast te stellen, zou een echo nodig zijn. Veel fracties vragen zich af of een huisarts die apparatuur in huis heeft of wil aanschaffen voor de enkele keer dat een ongewenst zwangere zich per jaar bij hem meldt.

Risico op complicaties

Ook de termijn voor de rol van de huisarts zorgt voor vragen in de Kamer. Nicki Pouw-Verweij, zelf arts, van JA21 wijst erop dat de pillen volgens het huisartsengenootschap NHG veilig en effectief zijn te gebruiken als overtijdbehandeling, ‘dus tot 45 dagen na de laatste menstruatie, 16 dagen overtijd’. In de tijd daarna, tot negen weken zwangerschap, neemt het risico op complicaties volgens het genootschap toe. ‘Wij hebben het vandaag’, aldus Pouw-Verweij, ‘over 63 dagen na de laatste menstruatie. Die termijn is juist niet meegenomen in het NHG- advies.’ De kans op complicaties verplicht huisartsen volgens het wetsvoorstel wel tot samenwerking met bijvoorbeeld eerste hulpposten en ziekenhuizen.

De SP verwoordde vooral de zorgen over een dreigende sanering onder abortusklinieken. De helft van hun patiënten zou weg kunnen vallen als alle ongewenst zwangere vrouwen zich voortaan tot de negende week zwangerschap door de huisarts laten helpen. ‘We zouden het namelijk heel slecht’ vinden, stelde Kamerlid Maarten Hijink (SP) ‘als de abortuskliniek minder goed bereikbaar wordt doordat een deel van de zorg verplaatst wordt naar de huisarts.’ Hij wil graag van minister Ernst Kuipers (D66) van Volksgezondheid toezeggingen dat dat niet gebeurt. Die volgde als toehoorder het debat volgt en als het wetsvoorstel wordt aangenomen, is hij verantwoordelijk wordt voor de uitvoering.

Niet alle partijen deden aan het debat mee. De Partij voor de Dieren, Forum, Volt, Denk, Den Haan, BIJ1, Groep Van Haga en Omtzigt waren afwezig. BBB zich door JA21 liet vertegenwoordigen.