Meerderheid gemeenteraad Zeewolde stemt voor bestemmingsplan dat datacenter mogelijk maakt

Het terrein in Zeewolde dat een nieuwe bestemming krijgt, waardoor er een datacenter kan worden gebouwd. Beeld Harry Cock/de Volkskrant

De lokale partij Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie (acht zetels) stemden tegen, de rest van de gemeenteraad (elf raadsleden) voor. Daarmee kan tweehonderd hectare landbouwgrond in de polder ten noorden van het Flevolandse dorp Zeewolde veranderd worden in industrieterrein. Zo’n 35 hectare houdt de gemeente zelf, voor een bedrijvenpark. De rest, 166 hectare wil de gemeente aan Facebooks moederbedrijf Meta verkopen.

Een groot deel van dat land is al in handen van de gemeente en kan direct worden doorverkocht aan Facebook. Maar 80 hectare is in bezit van het Rijksvastgoedbedrijf, dat onder het ministerie van Binnenlandse Zaken valt. Dat moet nog besluiten of het die grond– via de gemeente– aan Facebook wil verkopen.

Het vorige kabinet vond dat lokale overheden over het centrum moesten beslissen. In het nieuwe regeerakkoord zegt het aanstaande kabinet meer regie te willen nemen bij de komst van datacenters. Daarmee zijn de fracties in de Tweede Kamer ook van mening veranderd.

Landelijke druk

Dat de gemeenteraad de knoop donderdagavond moesten doorhakken, komt doordat het ministerie van Economische Zaken doelbewust de handen van enige vorm van besluit aftrok. Negentien parttime gemeenteraadsleden moesten besluiten over de komst van een miljardenbedrijf en vijf blokken van zeventien meter hoog met een jaarlijks energieverbruik gelijk aan dat van alle huishoudens in Amsterdam bij elkaar. Meerdere raadsleden zeiden donderdagavond dat de druk onder meer door media-aandacht de afgelopen twee weken voelbaar toe was genomen. ‘Ook mijn nageslacht werd genoemd’, zei CDA-raadslid Bouwe van der Weide over de berichten die hij kreeg.

Donderdagavond werden raadsleden meermaals verstoord door toeterende trekkers en ratels van Extinction Rebellion. ‘Je kunt het niet altijd met elkaar eens zijn, maar bij gelijke belangen kun je samen optrekken’, zei de Zeewoldse veehouder Jeroen van Maanen, staande tussen twee vrouwen met Extinction Rebellion-vlaggen in. ‘Dit is de ultieme vorm van democratie.’

Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie (samen 8 zetels) zeiden al voor de raadsvergadering tegen te stemmen. Daardoor kwam bij met name de fractie PvdA-GroenLinks (2 zetels) veel druk te liggen om de tegenstanders aan een meerderheid te helpen. Maandag bezetten klimaatactivisten van Extinction Rebellion kortstondig het gemeentehuis, om vervolgens op het plein voor het gemeentehuis te blijven. Ze hoopten de fractie PvdA-GroenLinks te overtuigen tot een tegenstem en maakten kenbaar niet te vertrekken voordat Van Bruggen naar het plein kwam om met hen te praten. Van Bruggen deed aangifte van bedreiging.

Fractievoorzitter Yvonne van Bruggen liet vorige week aan De Volkskrant weten van plan te zijn voor te stemmen. De afgelopen dagen zeiden lokale leden, provinciale GroenLinks-politici en Kamerleden van de PvdA en GroenLinks tegen te zijn. Van Bruggen en haar fractiegenoot Jan Klop bleken donderdagavond niet onder de druk te zijn bezweken. ‘We zijn blij met de kritische leden die ons helpen met ons besluit’, zei Van Bruggen in de raadsvergadering, maar, zo zei ze: ‘Wij staan voor een toekomst met perspectief en ontwikkeling, zoals de kans op ontwikkeling die zich hier voordoet.’